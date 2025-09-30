“El cambio no era cambiar unos hampones por otros”: la dura reflexión de Gustavo Bolívar que aumenta tensiones en el Pacto

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico hizo una dura reflexión a través de su cuenta de X, que para algunos fue una crítica a las decisiones que se han tomado en el partido de Gobierno.
En los últimos días Bolívar, quien figuraba como precandidato presidencial para la consulta interna del Pacto, retiró su aspiración en el primer filtro del petrismo para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones del 2026 con el objetivo de unirse a Iván Cepeda y así hacerle contrapeso al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.