“El cambio no era cambiar unos hampones por otros”: la dura reflexión de Gustavo Bolívar que aumenta tensiones en el Pacto

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social y una de las cabezas visibles del Pacto Histórico hizo una dura reflexión a través de su cuenta de X, que para algunos fue una crítica a las decisiones que se han tomado en el partido de Gobierno. En los últimos días Bolívar, quien figuraba como precandidato presidencial para la consulta interna del Pacto, retiró su aspiración en el primer filtro del petrismo para elegir a sus candidatos de cara a las elecciones del 2026 con el objetivo de unirse a Iván Cepeda y así hacerle contrapeso al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

Lea también: Consulta del Pacto será entre Cepeda, Quintero y Corcho, ¿qué pasará con Bolívar, Pizarro y Muhamad? Para el exfuncionario del Gobierno, la presencia del exmandatario en dicha consulta representa ir en contra de un deseo de alejarse de la política tradicional, pues Bolívar ha señalado públicamente a Quintero Calle de estar aliado con sectores cuestionados.

La reflexión de Gustavo Bolívar en su cuenta de X

Manteniendo la voz crítica que ha sostenido por un manejo cuestionable respecto a las consultas internas del Pacto Histórico, el exdirector del DPS realizó una publicación en su cuenta de X citando una imagen de Rosa Luxemburgo.

“El cambio no era cambiar unos hampones por otros”, inició escribiendo Bolívar en su reflexión. “Tenemos que trabajar mucho en formación política para entender que levantar la voz contra la corrupción y la politiquería no significa dividir sino al contrario: construir política decente para proteger el erario que sigue siendo piñata de muchos”, agregó el exsenador del Pacto. En su escrito, Bolívar siguió hablando sobre la importancia de los recursos públicos y de rechazar a quienes hacen un mal uso de estos. “Cada que un ladrón, disfrazado de perseguido o víctima se roba los recursos públicos, muchos ancianos dejan de comer, muchos niños dejan de estudiar, una comunidad pobre deja de tener un profesor o un médico”, concluyó.