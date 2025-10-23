Justicia ordena a Petro rectificar por acusaciones contra Marta Lucía Ramírez en redes sociales

Los impulsivos mensajes del presidente Gustavo Petro nuevamente le pasan factura. Esta vez, la justicia le ordenó rectificarse por las polémicas acusaciones que hizo contra la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez.
Según se conoció el miércoles 22 de octubre, el mandatario deberá retractarse públicamente de un comentario publicado en su cuenta de X el pasado 29 de agosto, luego de que el Juzgado 66 Administrativo del Circuito de Bogotá concluyera que sus palabras lesionaron la honra y el buen nombre de la exfuncionaria.