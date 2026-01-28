x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Desde niño, Chicho Arango tiene claro lo que significa llegar a Nacional

El futbolista cumplirá un sueño que ha confesado en repetidas ocasiones: vestir la camiseta de Atlético Nacional y hacerlo ante su gente en el Atanasio Girardot.

  • Cristian Arango ha tenido el sueño desde niño de vestir la camiseta de Nacional. FOTOS TOMADAS DE X
    Cristian Arango ha tenido el sueño desde niño de vestir la camiseta de Nacional. FOTOS TOMADAS DE X
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

Cristian “Chicho” Arango está a un paso de convertir en realidad uno de los mayores sueños de su carrera: jugar en Atlético Nacional. No es una ilusión reciente ni una frase de ocasión. El delantero nunca ha ocultado su deseo de vestir la camiseta verdolaga y así lo dejó claro en un live realizado en 2024, donde habló con el corazón sobre lo que significaría llegar al club de sus amores.

“Llegar a Nacional y ganar es lo que más quiero, sería lo más chimba que me podría pasar como futbolista, es lo que uno sueña de niño. Ojalá que más temprano que tarde se den las cosas y yo pueda jugar allí”, expresó entonces Arango, palabras que hoy cobran más fuerza que nunca.

Desde ese año, las directivas de Atlético Nacional han mostrado un interés constante por contar con el atacante. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que la operación se concretara antes. Ahora, el panorama es distinto: las negociaciones han avanzado de manera significativa y, de cerrarse el acuerdo, el club verde daría por terminado su mercado de fichajes para el primer semestre con un golpe de autoridad.

El anhelo de Arango no ha sido aislado ni momentáneo. A lo largo del tiempo, el delantero ha reiterado ese deseo tanto en conversaciones privadas con amigos como en entrevistas con medios de comunicación, siempre dejando claro que Nacional ocupa un lugar especial en su historia personal y futbolística.

Pero detrás del sueño deportivo existe una razón aún más profunda y emotiva. Una motivación familiar que acelera su deseo de llegar cuanto antes al Atanasio Girardot.

“Mi abuelita es la mayor razón por la que quiero jugar rápido en Atlético Nacional, para que me pueda ver vestido de ‘Verdolaga’”, confesó Arango, dejando ver el costado más humano de su anhelo.

Para Chicho, no se trata solo de fichar por un grande del continente o de sumar títulos a su carrera. Se trata de cumplir un sueño de infancia, de hacerlo en casa y de permitir que sus seres queridos lo vean brillar con la camiseta que siempre quiso vestir. Hoy, ese sueño está más cerca que nunca de hacerse realidad.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida