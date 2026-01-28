Desde niño, Chicho Arango tiene claro lo que significa llegar a Nacional

Cristian “Chicho” Arango está a un paso de convertir en realidad uno de los mayores sueños de su carrera: jugar en Atlético Nacional. No es una ilusión reciente ni una frase de ocasión. El delantero nunca ha ocultado su deseo de vestir la camiseta verdolaga y así lo dejó claro en un live realizado en 2024, donde habló con el corazón sobre lo que significaría llegar al club de sus amores. “Llegar a Nacional y ganar es lo que más quiero, sería lo más chimba que me podría pasar como futbolista, es lo que uno sueña de niño. Ojalá que más temprano que tarde se den las cosas y yo pueda jugar allí”, expresó entonces Arango, palabras que hoy cobran más fuerza que nunca.

Desde ese año, las directivas de Atlético Nacional han mostrado un interés constante por contar con el atacante. Sin embargo, distintas circunstancias impidieron que la operación se concretara antes. Ahora, el panorama es distinto: las negociaciones han avanzado de manera significativa y, de cerrarse el acuerdo, el club verde daría por terminado su mercado de fichajes para el primer semestre con un golpe de autoridad.

El anhelo de Arango no ha sido aislado ni momentáneo. A lo largo del tiempo, el delantero ha reiterado ese deseo tanto en conversaciones privadas con amigos como en entrevistas con medios de comunicación, siempre dejando claro que Nacional ocupa un lugar especial en su historia personal y futbolística. Pero detrás del sueño deportivo existe una razón aún más profunda y emotiva. Una motivación familiar que acelera su deseo de llegar cuanto antes al Atanasio Girardot.