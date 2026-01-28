Murió Rafael Pineda, histórico presentador de Univision y referente del periodismo latino en EE. UU.

El periodismo hispano en Estados Unidos está de luto. Rafael Pineda, uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión en español y rostro histórico de Univision 41 en Nueva York, falleció el pasado 25 de enero de 2026 a los 88 años en su vivienda en Florida.

Con más de 42 años de trayectoria frente a las cámaras, Pineda se consolidó como una de las figuras de mayor permanencia en el competitivo mercado televisivo neoyorquino. Su carrera en la estación WXTV —hoy Univision 41— comenzó formalmente en 1972, aunque colaboraba con el canal desde finales de la década de 1960.

Lea también: Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana

Durante décadas acompañó a generaciones de migrantes latinoamericanos con una voz serena y un estilo pedagógico que le permitió explicar crisis políticas, procesos migratorios y coyunturas internacionales con claridad y cercanía. Su noticiero se convirtió en una referencia informativa para miles de familias hispanas.