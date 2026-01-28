x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Murió Rafael Pineda, histórico presentador de Univision y referente del periodismo latino en EE. UU.

El periodista cubano falleció a los 88 años en Florida tras más de cuatro décadas al aire en Nueva York, donde se convirtió en una de las voces más influyentes de la comunidad hispana.

  • Rafael Pineda fue durante más de cuatro décadas el rostro de las noticias en español para la comunidad latina en Estados Unidos. FOTO: Redes Sociales.
    Rafael Pineda fue durante más de cuatro décadas el rostro de las noticias en español para la comunidad latina en Estados Unidos. FOTO: Redes Sociales.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 5 horas
bookmark

El periodismo hispano en Estados Unidos está de luto. Rafael Pineda, uno de los presentadores más emblemáticos de la televisión en español y rostro histórico de Univision 41 en Nueva York, falleció el pasado 25 de enero de 2026 a los 88 años en su vivienda en Florida.

Con más de 42 años de trayectoria frente a las cámaras, Pineda se consolidó como una de las figuras de mayor permanencia en el competitivo mercado televisivo neoyorquino. Su carrera en la estación WXTV —hoy Univision 41— comenzó formalmente en 1972, aunque colaboraba con el canal desde finales de la década de 1960.

Lea también: Murió Salvo Basile, el actor y productor italiano que le dedicó su vida al cine y la televisión colombiana

Durante décadas acompañó a generaciones de migrantes latinoamericanos con una voz serena y un estilo pedagógico que le permitió explicar crisis políticas, procesos migratorios y coyunturas internacionales con claridad y cercanía. Su noticiero se convirtió en una referencia informativa para miles de familias hispanas.

El periodista se retiró oficialmente el 20 de diciembre de 2013, cerrando una etapa que lo dejó como uno de los conductores más longevos de la televisión en español en Estados Unidos.

¿Quién era Rafael Pineda?

Nacido en diciembre de 1937 en Pinar del Río, Cuba, emigró a EE. UU. antes de cumplir los 20 años. Fue pionero del periodismo latino en ese país y abrió camino a nuevas generaciones de comunicadores. Entre sus hitos se destaca haber sido uno de los primeros periodistas en español en entrevistar a un presidente estadounidense.

Lea también: Lluvias en Cundinamarca: creciente en La Mesa arrastró un carro y una persona murió

A lo largo de su carrera recibió un premio Emmy, siete premios ACE y fue incorporado al Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS), además de ingresar al Salón de la Fama de la Asociación de Radiodifusores del Estado de Nueva York.

Tras conocerse la noticia, directivos y colegas de Univision lo recordaron como un referente de rigor informativo y calidez humana. Aunque las causas exactas de su muerte no fueron reveladas, se informó que falleció por causas naturales asociadas a su edad.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién fue Rafael Pineda?
Fue un periodista y presentador cubano-estadounidense, referente del periodismo hispano en EE. UU. y rostro histórico de Univision 41 en Nueva York.
¿De qué murió Rafael Pineda?
Falleció por causas naturales asociadas a su edad, según informaron fuentes cercanas.
¿Cuántos años trabajó Rafael Pineda en Univision?
Más de 42 años frente a las cámaras, desde inicios de los años 70 hasta su retiro en 2013.
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida