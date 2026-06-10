“Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”: congresistas de la Comisión de Acusación aclaran situación de Petro

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló con Blu Radio desde la Comisión de Acusaciones acerca del auto que se conoció por parte de la representante Gloria Arizabaleta para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo. “La Comisión de Acusaciones no ha tomado ninguna decisión contra el presidente Petro. Ni la de hace ocho días que dijeron que lo íbamos a llamar a indagatoria y tampoco esta de suspenderlo”, dijo. “Es un auto que llegó a los medios, de la presidenta de la Comisión, el cual según ha dicho aquí, ni siquiera lo ha radicado. Lo sacaron de su oficina, de su correo pero no está radicado, no existe en la Comisión ningún auto”, agregó. Entérese: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista

Ocampo añadió que “una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”. “Un investigador no puede suspender a un presidente de la República. La Constitución no establece que un investigador tenga tanto poder y pueda someter a un presidente de esa manera (...) primero se debe radicar el auto, se debe discutir con las 18 personas de la Comisión y debería tener mínimo la mitad más uno para poder discutirse”, explicó. “La Comisión puede acusar al presidente ante la Cámara, si la Cámara decide que sí, será el Senado quien decida si hay mérito para investigarlo y si podría suspenderlo. Eso no se puede hacer, no tiene ninguna validez. Puede tener la intencionalidad pero jurídicamente no se puede”, dijo Ocampo. El representante del Pacto Histórico, Alirio Uribe, dijo que “el auto que presentan de la Comisión de Acusaciones dónde se suspende el Presidente, nunca ha sido radicado en la Secretaría de la Comisión, por lo que no se ha debatido, es inexistente, parece una filtración de un borrador que jurídicamente no existe”.

Reacciones de la oposición

Por su parte, el senador electo del Centro Democrático, Andrés Forero, dijo que se trata de una movida política a pocos días de la segunda vuelta presidencial. “En contra de lo dispuesto por el Artículo 194 de la Constitución una congresista del Pacto Histórico le está dando un “golpecito de estado” a Gustavo Petro”, dijo. “No hay que llamarse a engaño: esto es un irresponsable ‘autogolpe’ con claros fines electorales”, agregó. En la misma línea se pronunció el representante electo Daniel Briceño, quien habló de que la movida tendría propósitos electorales. “La representante a la Cámara Gloria Arizabaleta ex esposa de Roy Barreras, del Pacto Histórico y aliada del gobierno nacional, suspende a Petro de la Presidencia aún cuando no tiene competencia para eso, para que Petro se victimice y salga a hacer política en la calle por Iván Cepeda. Quieren repetir la escena de hace años. Creen que los colombianos somos tontos”, señaló Briceño.

Del Centro Democrático también habló la senadora María Fernanda Cabal. “Muy grave esta decisión de una congresista del Pacto Histórico de Petro. La Comisión de Acusaciones no tiene esa competencia que parece más un favor para que Petro se victimice y arme un lio en el país. Solo el Senado puede decretar la suspensión”, dijo. De la oposición habló, además, el expresidente Iván Duque, quien exigió respetar la democracia y señaló lo “curioso” de que esto venga de una representante que hace parte de la coalición de Gobierno. “Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno”, dijo Duque. “Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca. Empezaron con la ‘constituyente’, luego con desconocer los resultados y ahora se inventan una ‘auto suspensión’. Respeten la democracia”, agregó el exmandatario.

Otros cercanos al presidente Petro

Desde sectores cercanos al presidente Petro se pronunció, a su vez, Roy Barreras, ex esposo de la representante Arizabaleta. “La supuesta decisión de la Comisión de Acusaciones contra el Presidente Petro no tiene ninguna validez jurídica. ¡No tiene esa competencia ni esa atribución y por supuesto no puede tener efecto alguno!”, escribió. Luego, habló de cómo esto tendría un efecto político, dando a entender que la propuesta le haría daño al presidente. Sin embargo, se reitera que vino de una congresista del Pacto Histórico, su partido. “El único efecto que tendrá es político porque en lugar de hacer daño al Presidente la gente saldrá a votar masivamente por Iván Cepeda para defender a su Presidente y el proyecto político progresista”, agregó Barreras. Por su parte, el ministro del Interior Armando Benedetti dijo que “en derecho, no existe que la Comisión de Acusaciones pueda suspender al Presidente porque es una comisión de instrucción”. Y agregó que “solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al Presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”.