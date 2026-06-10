“Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”: congresistas de la Comisión de Acusación aclaran situación de Petro

Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló con Blu Radio desde la Comisión de Acusaciones acerca del auto que se conoció por parte de la representante Gloria Arizabaleta para suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo.
“La Comisión de Acusaciones no ha tomado ninguna decisión contra el presidente Petro. Ni la de hace ocho días que dijeron que lo íbamos a llamar a indagatoria y tampoco esta de suspenderlo”, dijo.
“Es un auto que llegó a los medios, de la presidenta de la Comisión, el cual según ha dicho aquí, ni siquiera lo ha radicado. Lo sacaron de su oficina, de su correo pero no está radicado, no existe en la Comisión ningún auto”, agregó.
Entérese: Falsa alarma: esto tendría que pasar para que Petro salga del cargo, no es inmediato y no está en manos de una sola congresista