Proceso contra Ramírez Cobo por escándalo UNGRD no avanza, ¿para qué lo interceptaron legalmente?

Las interceptaciones “sin culpa” al presidente Gustavo Petro desataron un verdadero alboroto en la ya convulsionada Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El despacho del magistrado Misael Rodríguez ordenó intervenir los teléfonos de varios implicados en el escándalo de la UNGRD y, en medio de esas escuchas, terminó registrando conversaciones del propio jefe de Estado. Lo que deja una suspicacia en el aire: ¿por qué un número del mandatario estaba entre tremenda “calentura” de corrupción?
