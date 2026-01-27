Reacomodo de La Terraza en Medellín deja 3 asesinatos; a cabecilla lo mataron en una finca: ¿que pasó?

La muerte de Brayan Holguín Osorno, alias El Gordo o Pipe El Grande, estaría generando un sacudón interno dentro de la banda La Terraza, estructura de la que era uno de sus hombres más relevantes. Todo porque tras su crimen se presentaron otros dos asesinatos que vincularían este hecho, cuyas víctimas fueron aventadas desde un carro, con sus caras envueltas en papel chicle. El crimen de este hombre se produjo dentro de la finca Villa Martha, ubicada en la vereda Sabaneta, en la ruralidad de Copacabana. Cuando se encontraba departiendo en el parqueadero de la propiedad con un amigo, un hombre armado y encapuchado entró a la propiedad y le disparó en seis oportunidades, ocasionándole la muerte. El acompañante resultó ileso del ataque. Su asesinato, registrado a las 10:30 de la mañana del miércoles 21 de enero, ocurrió dos semanas después de que recobró la libertad, luego de haber pasado cuatro años y medio tras las rejas por los delitos de concierto para delinquir, financiación y terrorismo con grupos organizados.

Fue capturado por estos hechos el 16 de septiembre de 2021 en el parque del sector El Chispero, en la comuna 3 (Manrique). Inicialmente había sido condenado a seis años y 10 meses, pero obtuvo la libertad condicional por su buen comportamiento. Purgó su pena en la cárcel de Pasto, Nariño. Al salir del centro penitenciario, sus familiares y amigos alquilaron la finca, donde ocurrió el crimen, desde el 9 de enero, pero decidió quedarse allí varios días más, disfrutando del ambiente de esta propiedad, al tiempo que contaba con la libertad de realizar fiestas, lo que estuvo ocurriendo durante la semana y media que estuvo hospedado. En medio de esta celebración, dos motos, que transportaban a tres hombres, llegaron a la finca y sin mediar palabra le dispararon hasta provocarle la muerte, para luego escapar del lugar. En el bajo mundo se habló de un ajuste de cuentas que tendría Holguín Osorno desde antes de ser capturado en 2021, junto con otras siete personas. Entérese: Asesinaron a histórico integrante de la banda Los Rolex en el barrio Manrique Central, Medellín

Dos días después de que se produjo ese asesinato, por las calles del nororiente de Medellín circuló en horas de la noche un Nissan March, color gris. Como si estuviera haciendo una ruta establecida, comenzó a lanzar desde sus asientos traseros los cuerpos de dos personas. A las 9:30 de la noche del pasado viernes, en la calle 118 con la carrera 42C, en el barrio Popular n.°1, el vehículo tiró el cadáver de un hombre, cuya cabeza estaba envuelta en papel vinipel. Este cuerpo quedó al lado de una baranda de seguridad, a la vista de quien pudiera pasar por esa zona. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana que hicieron la inspección no encontraron más lesiones. Después de varias vueltas de este vehículo, a las 10:28 de la noche, en la calle 95 con la carrera 46A, en el barrio Berlín, de la comuna 4 (Aranjuez), a 2,5 kilómetros de distancia del sitio donde dejaron los primeros despojos mortales. El cuerpo de esta segunda víctima fue abandonado en las mismas condiciones y los testigos aseguraron que los lanzaron de un vehículo similar al del sitio anterior. Aunque en un principio los investigadores judiciales no encontraron documentación que permitiera establecer la identidad de los fallecidos, un par de días después se conoció que el muerto en el barrio Popular n.°1 sería Emanuel Franco Cano, de 18 años, mientras que el cadáver hallado en el barrio Berlín era el de Alirio Alfonso Martínez Echavarría, de 30 años. De acuerdo con los reportes judiciales, a Martínez Echavarría lo habían capturado el mismo día del asesinato de alias El Gordo por los delitos de falsedad marcaria y uso de documento falso, luego de que fuera interceptado movilizándose en una moto con una placa falsa. Sin embargo, un día más tarde lo dejaron en libertad, puesto que no se le llevó a cabo un proceso judicial por estos hechos. En cuanto a Franco Cano, las autoridades no tuvieron conocimiento de antecedentes judiciales en su contra, teniendo en cuenta que pocos meses antes había cumplido la mayoría de edad. Le puede interesar: Asesinaron a quien sería el sucesor de “Mono Rolex” dentro de su carro en Aranjuez, Medellín Las autoridades atribuyen este crimen a un ajuste de cuentas dentro de esta organización criminal, que ha tenido otros homicidios relacionados recientemente, como los ocurridos en el segundo semestre del año pasado con tres cabecillas de la banda Los Rolex, una de las más fuertes de la ciudad en el tema de hurto de relojes de alta gama y joyas. Alias El Gordo tenía antecedentes por desplazamiento forzado y concierto para delinquir de 2016, un homicidio de 2018 y uso de documentos falsos de 2019, además de los hechos que lo llevaron a prisión en 2021. Las autoridades investigan si después de recobrar la libertad habría retomado sus labores como coordinador y esto habría llevado a que se cometiera su asesinato. En cuanto al crimen de Franco Cano y de Martínez Echavarría, las autoridades aún indagan su participación directa dentro de este grupo criminal y si esta muerte se trató del mismo ajuste de cuentas que llevó a la muerte de alias El Gordo o si, por el contrario, ambos estarían implicados en el asesinato de este cabecilla y habrían sido ajusticiados para que no entregaran información sobre el autor intelectual de los hechos.