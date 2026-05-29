En plena recta electoral, Petro iba a inaugurar un laboratorio que aún no existe en Bogotá; Galán lo frenó

El presidente Gustavo Petro ha chocado constantemente con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, en Bogotá. El episodio más reciente es por cuenta de un laboratorio de robótica, inexistente todavía, en el colegio Sierra Morena de Ciudad Bolívar. La polémica inició cuando la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, Yesenia Olaya, denunció públicamente que la administración distrital le había cerrado las puertas del plantel educativo. El propósito de su visita era instalar una mesa de diálogo para implementar un laboratorio de robótica. Según la funcionaria, la actividad tuvo que ser cancelada, afectando incluso las raciones del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la jornada de los estudiantes.

A través de su cuenta en la red social X, el presidente Gustavo Petro atacó fuertemente la decisión del Distrito con el siguiente mensaje: “¿Por qué el alcalde Luis Carlos Galán no permite la entrada del laboratorio de robótica que entrega mi gobierno al Colegio Sierra Morena de la localidad de Ciudad Bolívar? No entiendo ¿por qué los alcaldes elegidos por la oposición enfrentan la política de educación pública si es en beneficio de la juventud de bajos recursos de sus ciudades?”. Lea también: El descaro de la gira de Petro en el Caribe a pocos días de elecciones

El mandatario nacional generó burlas y revuelo en redes sociales al sufrir un lapsus histórico, llamando al alcalde por el nombre de su fallecido padre, el líder político Luis Carlos Galán, en lugar de su nombre real, Carlos Fernando Galán. A ese mensaje, el alcalde mayor de Bogotá reaccionó desmintiendo que se estuviera bloqueando la llegada de tecnología a los jóvenes y aclaró los motivos de la restricción bajo dos argumentos principales. Galán y la Secretaría de Educación explicaron que la infraestructura del laboratorio no estaba construida ni lista. Denunciaron que el Gobierno nacional no iba a entregar herramientas reales en ese momento, sino a montar un “simple anuncio institucional”. Lea también: Consejo de Estado ordena a Petro abstenerse de difundir propaganda electoral El evento estaba programado para este jueves, justo antes de las elecciones presidenciales y contemplaba el ingreso de entre 1.000 y 1.500 personas externas al colegio. Galán enfatizó: “ni conveniente ni necesario en la última semana antes de las elecciones” usar una escuela pública para un evento con claros tintes políticos y masivos que alteraba la seguridad y las clases de los niños. ”Los colegios de Bogotá están siempre abiertos para recibir laboratorios y herramientas pedagógicas, pero nunca deben ser usados para hacer política”, puntualizó el alcalde en su réplica. En un mensaje más reciente, Galán escribió en X: “Presidente, tal vez aún no lo han informado los miembros de su gobierno. El Ministerio de Ciencias y la Secretaría de Educación acordaron que la entrega del laboratorio será en julio, cuando esté listo para ser entregado”. Posteriormente, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación se confirmó que la instalación del laboratorio STEAM comenzará el 1.° de junio. Lea también: “Son mitos y leyendas”: Benedetti insiste en defender la participación en política de Petro

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