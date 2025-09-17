Hallan dos cuerpos en Manizales: uno podría ser el de un mayor de la Policía desaparecido hace una semana

En la vereda Nueva Primavera, sobre la antigua vía que conecta Manizales con Chinchiná, las autoridades exhumaron dos cuerpos en avanzado estado de descomposición. Según informó Blu Radio, uno de ellos podría pertenecer al mayor de la Policía Edward Fabián Vergara Sierra, desaparecido el pasado 9 de septiembre junto a su amigo Gianmarco Roldán Ibarra.

Aunque uno de los cadáveres vestía ropa coincidente con la que llevaba el oficial el día de su desaparición, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar la identidad mediante pruebas forenses. En el lugar del hallazgo también fueron encontrados documentos del uniformado.

Lea también: Delegaciones de paz en proceso con Comuneros del Sur ayudaron a encontrar cinco fosas comunes en resguardo Awá en Nariño

Edward Fabián Vergara Sierra, de 39 años, se desempeñaba como jefe del Centro Automático de Despacho de la Policía de Manizales. La noche en que desapareció, salió de su vivienda en el barrio La Carola después de terminar turno en la institución. Lo acompañaba Gianmarco Roldán Ibarra, de 21 años, con quien abordó un Mazda 3 color café que más tarde fue detectado en cámaras de seguridad en el peaje de Circasia, Quindío, antes de perderse su rastro.

Días después, el vehículo apareció en Armenia, lo que dio un giro a la investigación. Paralelamente, familiares de Vergara describieron las prendas que llevaba y sus señas particulares, entre ellas tatuajes en el cuello y el hombro, información que fue entregada a las autoridades para facilitar la identificación.

Conozca: Cementerio de Caucasia, nuevo frente para recuperar e identificar a los muertos dentro del conflicto

El CTI de la Fiscalía y Medicina Legal lideran la investigación con apoyo de unidades de inteligencia, drones y patrullajes en la zona. Según detalló Blu Radio, los agentes también revisan expedientes en los que trabajó el oficial, incluidos sus años en Inteligencia y una tutela reciente contra la institución policial.

La desaparición y el hallazgo de los cuerpos han causado consternación en Caldas y el Eje Cafetero. Familiares y allegados esperan la confirmación oficial que les permita poner fin a la incertidumbre, mientras las autoridades avanzan en las pesquisas para esclarecer lo sucedido.