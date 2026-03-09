“La cocina de un país nace cuando mira su historia”: Régis Marcon y su visión de Colombia

El chef francés Régis Marcon, uno de los nombres más influyentes de la gastronomía contemporánea a nivel mundial, cree que el futuro de una cocina nacional no está en replicar modelos extranjeros, sino en mirar con atención el propio territorio.
Durante su visita al país como invitado a SUMAQ 2026, festival gastronómico celebrado en Cartagena y Bogotá, el cocinero habló con EL COLOMBIANO sobre biodiversidad, tradición culinaria y el papel de las nuevas generaciones en la construcción de una identidad gastronómica.