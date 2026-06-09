¡Hasta siete contratos! Activista de la campaña de Cepeda acumula más de $400 millones en vinculaciones con el Estado

Hace tan solo una semana se conoció a través de un video que se estaría buscando generar “terror” para votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Pero ahora, en medio de la coyuntura política convulsa y antes de que se lleve a cabo la segunda vuelta presidencial, se conoció que Darwin Galvis Mateus, militante de este movimiento y reconocido simpatizante de la campaña presidencial de este candidato, cuenta con varios millonarios contratos con el Estado.

Solo durante este año (2026) tiene a su nombre siete contratos. Entre todos suman más de $400 millones. La polémica comenzó tras una denuncia divulgada en redes sociales, en la que se aseguró que Galvis ejecuta simultáneamente este número de contratos de prestación de servicios con diferentes entidades públicas. Todos aparecen consignados en el Portal Anticorrupción de Colombia (PACO).

Y es que activamente, por redes sociales, el excandidato a la alcaldía del Socorro, Santander, apoya a Cepeda en su campaña. De hecho, en sus redes sociales cuenta con varios videos en apoyo al candidato del petrismo y al continuismo de este Gobierno.

Según pudo corroborar este diario, efectivamente Galvis cuenta con estos contratos. El que tiene mayor valor está suscrito con la Aerocivil y tiene como objeto: “Prestar servicios profesionales para gestionar los procesos de contratación en todas sus etapas y modalidades relacionadas con los proyectos de inversión asociados”. El contrato, por 119.142.199 pesos y una duración de 332 días (unos 11 meses), equivale a un pago mensual cercano a 10,8 millones de pesos.