En video | Así cayeron ‘Los Astutos’, la banda que robaba motos en Bogotá: uno intentó huir por los techos

Tras un año de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación desarticularon una estructura delincuencial dedicada al hurto de motocicletas en diferentes sectores de la capital, fueron capturados cinco presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Astutos”. De acuerdo con las pesquisas, el grupo concentraba su actividad en las localidades de Engativá, Suba, Usaquén y Barrios Unidos. Su modalidad consistía en identificar motocicletas estacionadas en vía pública y, durante la noche o la madrugada, forzar los sistemas de encendido para llevárselas bajo la modalidad de halado. Entérese: Megaoperativo en La Bayadera deja más de 2.000 autopartes decomisadas, capturas y cierre de locales

La investigación permitió establecer que la organización tenía funciones definidas entre sus integrantes. Según las autoridades, una mujer conocida con el alias de Katherine coordinaba la logística de las operaciones y gestionaba inmuebles y parqueaderos donde eran ocultadas las motocicletas hurtadas. Posteriormente, los vehículos eran desarmados para comercializar sus partes de manera ilegal. Le puede interesar: Golpe a red nacional de hackers: capturaron a 11 personas que habrían robado más de $3.000 millones en subsidios Las autoridades señalaron que la estructura se enfocaba principalmente en motocicletas de mediano y alto cilindraje. Además, estimaron que las actividades ilícitas del grupo generaban rentas ilegales cercanas a los 270 millones de pesos.

Entre los capturados se encuentra alias Castro, señalado como coordinador de la organización. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, ya había cumplido una condena de tres años de prisión por delitos relacionados con hurto. También fue detenido alias Fideo, presunto ejecutor de varios robos, quien se encontraba bajo medida de prisión domiciliaria desde 2023. Precisamente, durante el operativo de captura, alias Fideo intentó escapar por los techos de varias viviendas. Su ubicación fue seguida mediante drones utilizados por las autoridades, lo que permitió concretar su detención. Conozca: Hombre fue drogado en un bar de Bogotá y le robaron más de 50 millones de pesos: esto se sabe

Durante los allanamientos fueron incautados un revólver calibre 38, munición, una placa de motocicleta reportada como robada y diversas herramientas que, según la Policía, eran utilizadas para vulnerar los sistemas de seguridad de los vehículos. Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder por los delitos que les sean imputados dentro del proceso judicial.