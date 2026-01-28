Esta fue la última comunicación del avión de Satena en el que murieron 15 personas en Norte de Santander

Un accidente aéreo se registró en la tarde de este 28 de enero, cuando un avión de la aerolínea Satena, con matrícula HK-4709, se estrelló mientras volaba desde Cúcuta con destino a Ocaña, en Norte de Santander. En la aeronave viajaban 15 personas (13 pasajeros y 2 tripulantes) y no hubo sobrevivientes, según la información suministrada por el Gobierno Nacional. Lea también: Avión de Satena se estrelló con 15 personas en Norte de Santander; entre los fallecidos hay un congresista y un candidato Una de las víctimas fue Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara, quien era abogado, especialista en Derecho Administrativo, y era reconocido por su compromiso social y su trabajo en favor de las comunidades del Catatumbo, en Norte de Santander.

Lista de víctimas confirmadas en la tragedia de Norte de Santander

En la lista aparecen 15 personas, todos fallecidos: 1. Diógenes Quintero Amaya (congresista) 2. María Torcoroma Álvarez Barbosa 3. Carlos Salcedo 4. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón 5. María del Carmen Díaz Rodríguez 6. Maira Alejandra Avendaño Rincón 7. Anayisel Quintero 8. Karen Liliana Parales Vera 9. Anirley Julio Osorio 10. Gineth Rincón 11. Natalia Cristina Acosta Salcedo 12. Maira Alejandra Sánchez Criado 13. Juan David Pacheco Mejía 14. Miguel Vanegas (piloto) 15. José De la Vega (copiloto) La aeronave despegó alrededor de las 11:42 a. m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía. El accidente ocurrió entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. Según la aerolínea Satena, el avión reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de este miércoles. Entérese: Atención | “Todos fallecieron”: Gobierno confirma muerte de los 15 ocupantes de avión de Satena en Norte de Santander En las labores de búsqueda participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana, del Ejército Nacional, así como una aeronave y un helicóptero de SEARCA, con apoyo en tierra de la Policía Nacional, autoridades locales y las Juntas de Acción Comunal de las veredas del sector, cuya colaboración fue clave para el desarrollo de la operación.

Detalles de la última comunicación entre el vuelo 8849 y la torre de control

EL COLOMBIANO conoció el último contacto entre la aeronave y la torre de control, que se produjo cuando el avión se aproximaba a Ocaña. En ese momento, el vuelo Satena 8849 (su manera de identificarse con la torre de control) informó que estaba listo para iniciar el descenso, el cual fue autorizado por la torre de control sin que se reportara tráfico aéreo en la zona. La aeronave debía notificar su posición a 10 millas del aeropuerto de Ocaña, pero esa comunicación nunca se produjo y desde entonces se perdió contacto con el avión.

Transcripción del audio: El diálogo final del piloto

- Cúcuta aproximación, Satena 8849 estaría listo al descenso. - Satena 8849, descenso a discreción y sin tránsito reportado, QNH 1016, notifique 10 millas antes de Ocaña - 1016, llamará 10 millas fuera y descenso a discreción - Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña 122,9

Ruta del avión HK-4709: los trayectos previos al accidente

El avión de Satena ya había realizado varios vuelos este miércoles antes de desaparecer en la ruta Cúcuta–Ocaña, en Norte de Santander.

Estos fueron los trayectos registrados

Medellín – Ocaña Ocaña – Cúcuta Cúcuta – Tibú Tibú – Cúcuta Cúcuta – Ocaña (último vuelo registrado y en el que se perdió contacto con la aeronave)