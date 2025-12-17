Tragedia en Manizales: hombre mató a su perro y su padre murió de un infarto al saber lo que sucedió

Una tragedia se registró en la mañana del martes 16 de diciembre en el barrio San Cayetano, de Manizales, donde un hombre mató a su perro en medio de una pelea entre caninos y, posteriormente, su padre falleció tras sufrir un infarto al enterarse de lo ocurrido.
Según información preliminar conocida por el diario local La Patria a través de las autoridades, dos perros se enfrentaron en la vía pública. En un intento por evitar que su mascota —un perro criollo de mayor tamaño— causara la muerte al otro animal, el dueño lo habría ahorcado hasta provocarle la muerte.
Tras el hecho, el padre del hombre, al conocer lo sucedido, sufrió un infarto dentro de su vivienda y falleció. La escena generó conmoción entre los vecinos del sector, quienes denunciaron que el agresor salió a la calle arrastrando el cuerpo del animal, lo que provocó indignación en la comunidad y un llamado inmediato a la Policía.