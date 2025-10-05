Icetex arrincona alumnos, pero su presidente Urquijo viaja sin legalizar viáticos

Más líos se ciernen sobre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex). Este diario accedió a los documentos que muestran que su presidente, Álvaro Urquijo, incumplió con los plazos establecidos para legalizar la plata que le entregaron para realizar siete viajes entre enero y mayo de este año. Una resolución vigente de 2018 muestra que al funcionario, además de cogerle la tarde con los informes de lo que hizo en sus desplazamientos, le entregaron casi $14 millones sin que estuviera habilitado para recibirlos.
