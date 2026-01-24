El órgano de la Catedral Metropolitana está en riesgo de morir: repararlo cuesta $2.500 millones

En las eucaristías que se celebran en la catedral Metropolitana de Medellín, el órgano de tubos retumba como el rugido de un león y llena de solemnidad el escenario religioso que de sí, ya es majestuoso. Nadie pensaría que este instrumento musical está enfermo y que hace apenas unos días tuvo que someterse a los cuidados de un “doctor” para aumentar su capacidad, que estaba bastante reducida y quedó más o menos en el 80% de su capacidad; pero el diagnóstico dice que fueron pañitos de agua tibia, porque la intervención solo corrigió una parte de sus males.
El maestro organero Luis Enrique García, el experto que se encargó del trabajo, es tajante en advertir que el instrumento requiere una restauración profunda y de no hacerla se podría perder una verdadera obra maestra que ya hace parte del patrimonio de los antioqueños.
No obstante, al preguntarle también al párroco de la basílica, padre Leonardo Martínez, reconoce que por lo pronto es algo que está por fuera del alcance de un templo que a duras penas sobrevive. Serían, a mano alzada, más de 600.000 euros, que al cambio de hoy se traducirían $2.000 ó $2.500 millones.
Como punto de referencia, García cita que el arreglo de la Catedral Primada de Bogotá, en la cual él también estuvo, costó 900.000 euros en el año 2016.
Fue necesario desarmarlo todo, actualizar el mecanismo general, anexarle como 500 flautas nuevas y cambiar la consola, que es la parte más visible del mecanismo y estaba maltrecha. Lo malo es que tiene un problema de origen y es su ubicación en el costado derecho, una característica que le resta calidad acústica, algo en lo que lo aventaja su “primo” de Medellín.