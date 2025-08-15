Ejército incautó armas y uniformes de disidencias de las Farc en Ibagué

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, logró impedir que un grupo de disidentes de las Farc consolidara un nuevo frente armado en el Tolima.

La operación se realizó en la vereda Dantas, en Ibagué, donde se halló material de guerra, elementos de intendencia y brazaletes del GAO-r Frente Joaquín González. Este hecho marca el tercer intento, en menos de dos años, de reorganización de este grupo armado en el departamento.

Durante el operativo, los soldados del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, adscritos a la Sexta Brigada, identificaron una vivienda que funcionaba como depósito.

Aunque el lugar se encontraba desocupado, en su interior fueron encontrados tres fusiles (dos M4 y un AK-47 de fabricación venezolana), proveedores de diferentes calibres y material de intendencia con emblemas de las FARC-EP.

Le puede interesar: Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

El hallazgo incluyó uniformes tácticos, prendas de uso militar y distintivos alusivos al GAO-r Frente Joaquín González. Según las autoridades, estos elementos habrían sido destinados a la conformación de una nueva estructura armada en el centro del Tolima.

El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas y los responsables de su almacenamiento.