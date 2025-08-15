x

Ejército incautó armas y uniformes de disidencias de las Farc en Ibagué

La operación se suma a dos acciones previas que, en menos de dos años, han impedido el restablecimiento de este frente en el Tolima.

  El Ejército y la Policía frustraron el operativo de una de las Disidencias de las FARC: FOTO: CORTESÍA
    El Ejército y la Policía frustraron el operativo de una de las Disidencias de las FARC: FOTO: CORTESÍA
El Colombiano
El Colombiano
15 de agosto de 2025
bookmark

El Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, logró impedir que un grupo de disidentes de las Farc consolidara un nuevo frente armado en el Tolima.

La operación se realizó en la vereda Dantas, en Ibagué, donde se halló material de guerra, elementos de intendencia y brazaletes del GAO-r Frente Joaquín González. Este hecho marca el tercer intento, en menos de dos años, de reorganización de este grupo armado en el departamento.

Durante el operativo, los soldados del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, adscritos a la Sexta Brigada, identificaron una vivienda que funcionaba como depósito.

Aunque el lugar se encontraba desocupado, en su interior fueron encontrados tres fusiles (dos M4 y un AK-47 de fabricación venezolana), proveedores de diferentes calibres y material de intendencia con emblemas de las FARC-EP.

Le puede interesar: Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

El hallazgo incluyó uniformes tácticos, prendas de uso militar y distintivos alusivos al GAO-r Frente Joaquín González. Según las autoridades, estos elementos habrían sido destinados a la conformación de una nueva estructura armada en el centro del Tolima.

El material incautado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras continúan las investigaciones para establecer la procedencia de las armas y los responsables de su almacenamiento.

“Teníamos información del traslado”

El comandante de la Sexta Brigada, Diego Fernando Patiño Orozco, explicó que la operación fue posible gracias a un trabajo conjunto con la Policía Nacional y a información previa sobre la movilización de material y personal.

“Teníamos información de que iba a haber un transporte de material y de personal. Se monta un puesto de control y en el intercambio de disparos muere la persona que llevaba este material de estupefacientes dentro del vehículo”, señaló.

El oficial añadió que ya se dio inicio al proceso judicial. “Estamos haciendo las verificaciones; ya se informó a todos los entes para que se inicie la investigación referente a la muerte de esta persona”.

También se refirió a la ausencia de capturas y a la reacción de la tropa: “No hubo capturas, dos fotos que eh también la tropa no de escaparse y en este momento ya estamos realizando esa parte judicial”.

Finalmente, confirmó que un soldado resultó herido durante el procedimiento y fue evacuado a Neiva.

Le puede interesar: Fue abatido alias Cedral, cabecilla del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño

