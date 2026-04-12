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Video | Caos y tensión por incendio en inmediaciones del centro comercial Unicentro en Bogotá

La comunidad salió a enfrentar las llamas con extintores y mangueras mientras llegaban los bomberos. Esto fue lo que sucedió.

  • Cerca a Unicentro se presentó un incendio de vegetación. Foto: captura de videos ciudadanos
    Cerca a Unicentro se presentó un incendio de vegetación. Foto: captura de videos ciudadanos
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Momentos de tensión se vivieron en Bogotá tras registrarse una emergencia por un incendio de vegetación en el norte, específicamente en el sector de La Carolina, en la localidad de Usaquén.

En la noche del sábado 11 de abril, unas llamas originadas alrededor de las 8:00 p. m. consumieron una cerca de pinos ubicada en el separador vial de la Calle 127 con Carrera 15, muy cerca del centro comercial Unicentro.

Lea también: Incendio en reconocido centro comercial de Bogotá dejó millonarias pérdidas

El hecho generó momentos de tensión entre los residentes y transeúntes del sector, quienes difundieron múltiples videos en redes sociales mostrando la voracidad del fuego.

Ante la magnitud de la emergencia y antes de la llegada de los organismos de socorro, varios vecinos salieron de sus viviendas con extintores y mangueras para intentar contener las llamas y evitar que se propagaran hacia las zonas residenciales cercanas.

Aproximadamente a las 9:00 p. m. llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá para realizar las labores de extinción total de la conflagración. Tras controlar el fuego, las autoridades emitieron un parte de tranquilidad confirmando que no se reportaron personas lesionadas ni daños a las infraestructuras o edificaciones aledañas.

Hasta el momento, las causas que originaron el incendio no han sido precisadas y la situación permanece bajo verificación por parte de los expertos.

Debido a la presencia de las máquinas de bomberos y las labores de enfriamiento, el tránsito vehicular en la Calle 127 con Carrera 15 se vio seriamente afectado, presentándose un paso lento y congestión durante gran parte de la noche. Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se normalizaba el flujo en este concurrido corredor del norte de la capital.

A raíz de este incidente, los organismos de gestión del riesgo y los Bomberos recordaron a la ciudadanía la importancia de actuar con calma ante este tipo de emergencias y recomiendan reportar inmediatamente cualquier señal de humo o fuego a la línea 123 y utilizar extintores solo si se sabe cómo operarlos y si el fuego es pequeño.

También sugieren evacuar los lugares de manera segura, desplazándose agachado para evitar inhalar humo tóxico y no usar ascensores en caso de incendios en interiores y priorizar la integridad física sobre los objetos personales.

Siga leyendo: Tres incendios en el Valle de Aburrá: uno en el Hotel Nutibara Express

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