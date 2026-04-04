Gobierno Petro entregó ‘a dedo’ $218.000 millones en contratos a indígenas del CRIC

Faltando pocas horas para que entrara en vigencia la Ley de Garantías, el Gobierno le entregó a “dedo” a una “Autoridad Tradicional Indígena” varios contratos millonarios.
Se trata del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que se adjudicó tres contratos por un valor de $3.929 millones justo el 30 de enero, un día antes de que iniciara la fecha límite de la ley, lo que ha despertado cuestionamientos por el afán con el que el Gobierno entrega dineros públicos antes de elecciones.
Estos contratos recientes que encontró EL COLOMBIANO no son los únicos.
Desde 2024 hasta 2026, se han destinado más de $218.000 millones en recursos públicos para el “fortalecimiento” de organizaciones indígenas, principalmente al CRIC, una de las estructuras más influyentes en la representación de comunidades indígenas en el país y con amplia capacidad de interlocución frente al Estado.
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Varios de estos contratos para el CRIC, según pudo establecer este diario, fueron suscritos mediante esquemas flexibles y por fuera de los procesos competitivos tradicionales, utilizando criterios como la representatividad territorial o el conocimiento ancestral, lo que en últimas, según expertos, dificulta el control y la verificación del uso de los recursos estatales.
Las nuevas contrataciones salen a la luz en medio del revuelo generado por la revelación de la firma de 80.736 contratos del gobierno de Gustavo Petro con Asociaciones Público-Populares —es decir, juntas de acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones comunales y resguardos—. La avalancha de contratos a esas comunidades es parte de una práctica más extendida.
El tema cobra especial relevancia por dos aspectos clave. Primero, el momento en que se realizaron las contrataciones, ya que algunas se habrían llevado a cabo al margen de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, norma que prohibe a las entidades públicas contratar de manera directa o modificar la nómina durante los cuatro meses previos a elecciones, precisamente para evitar que los recursos públicos incidan en la contienda electoral.