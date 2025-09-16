Íngrid Betancourt criticó la sentencia de la JEP contra sus secuestradores exjefes de las Farc y dijo sentirse “burlada”

La exsenadora y víctima del secuestro en Colombia Íngrid Betancourt aseguró este martes sentirse “burlada” por la sentencia del tribunal de paz contra los captores de la exguerrilla de las Farc, porque excluyó la cárcel como castigo por miles de secuestros cometidos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), surgida del acuerdo de paz de 2016, ordenó a siete excomandantes rebeldes reparar a sus víctimas mediante acciones sociales como participar de la búsqueda de desaparecidos y en jornadas de desminado.
Al escuchar la sentencia para los exjefes, ella aseguró que se sintió “indignada, me sentí humillada, burlada”, dijo a la AFP la política de 63 años a través de una videollamada desde Francia, donde está radicada actualmente.