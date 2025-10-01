x

Comisión de Disciplina Judicial formuló cargos contra la exfiscal Angélica Monsalve

Según el pliego de cargos, la exfiscal omitió información de un proceso de forma deliberada y terminó frustrando la investigación penal.

    Angélica Monsalve, exfiscal delegada. Foto: Colprensa
El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló pliego de cargos contra la exfiscal delegada Angélica María Monsalve Gaviria, a quien señala de haber incurrido en una falta gravísima por omitir el deber de denunciar y por no entregar las pruebas que aseguró tener sobre un caso de tráfico de influencias.

El proceso disciplinario está ligado al expediente que Monsalve llevaba contra tres miembros de la familia Ríos Velilla, entre ellos el exconcejal Felipe Ríos. Fue en medio de ese caso cuando la entonces fiscal apareció en medios de comunicación denunciando presiones indebidas y un supuesto entramado de tráfico de influencias en el que mencionó a personajes de alto perfil como el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera.

Conozca: Nuevas pruebas en el caso Angélica Monsalve

También aseguró que un emisario cercano a Alberto Ríos Velilla y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez intentó frenar una imputación.

Las declaraciones encendieron un fuerte debate público, pero también abrieron la puerta a la acción disciplinaria. En ese momento, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, ordenó la compulsa de copias y con ello inició la indagación contra Monsalve.

Sin embargo, pese a haber expuesto en entrevistas y columnas la existencia de audios y documentos, cuando la Fiscalía General le pidió formalmente entregar ese material en varias ocasiones entre septiembre y noviembre de 2022, nunca cumplió.

De acuerdo con la Comisión, la exfiscal se limitó a ratificar en diligencias lo que ya había dicho en medios y posteriormente envió un correo en el que pedía que dejaran de insistirle. Esa actitud llevó a que la investigación penal por tráfico de influencias se archivara en junio de 2023 por falta de pruebas. Para los magistrados, la omisión de Monsalve fue consciente y deliberada y representó una grave falta a sus deberes funcionales.

El pliego de cargos, ordena notificar personalmente a la exfiscal. Una vez cumplida la notificación, el caso pasará a la etapa de juzgamiento dentro de la Comisión de Disciplina Judicial.

Monsalve se volvió reconocida en el país por varias polémicas al usar su cargo y filtrar información privilegiada. También denunció que el exfiscal, Francisco Barbosa, y la entonces vicefiscal, Martha Mancera, la quisieron trasladar al Putumayo para poder supuestamente censurar sus denuncias y sus investigaciones.

