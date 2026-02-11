Damnificados por inundaciones en Córdoba denuncian que los “marcan como ganado” durante censo en Montería

Más de 140.000 personas han resultado afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, donde el panorama sigue siendo crítico. Viviendas anegadas, cultivos perdidos y familias desplazadas hacen parte del balance preliminar de una emergencia que golpea con fuerza, especialmente a barrios vulnerables de Montería. Conozca: ¿Seguirá lloviendo? Ideam confirma tercer frente frío: estos pasará en los departamentos con alertas por inundaciones Según un reporte de la revista Semana, en el barrio Vallejo, en la capital cordobesa, varias familias aseguran haberlo perdido prácticamente todo. Allí, algunos damnificados denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de censo que adelanta la Alcaldía para identificar a los afectados.

“Muchos de nosotros no estamos en los albergues, estamos en casas de familiares. Y estamos sufriendo con el censo que está haciendo la Alcaldía; nos marcan como ganado, con números, y nos exponen a filas larguísimas bajo el sol para poder censarnos”, afirmó uno de los habitantes afectados, en declaraciones recogidas por Semana. El ciudadano aseguró que, mientras esperan ser registrados, intentan rescatar lo poco que quedó de sus pertenencias. Lea también: Gobernadores proponen usar regalías no ejecutadas para atender emergencia invernal Los testimonios dan cuenta de pérdidas materiales significativas. “Lo hemos perdido casi todo, ahora toca levantarnos desde cero. Necesitamos que nos ayuden a evacuar estas aguas para poder regresar a nuestros hogares y comenzar a recuperarnos”, añadió el damnificado.

Otra de las personas afectadas pidió la reubicación de las familias que viven cerca de un humedal, al considerar que la zona representa un riesgo constante. “Estamos a dos cuadras del humedal. Es muy triste. Perdí mis ahorros, los electrodomésticos, la ropa de los niños. Todo quedó en la casa. El día que llegó la inundación no me dio tiempo de sacar nada”, relató.

En medio de la emergencia, Semana también consultó a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quien indicó que el número de viviendas destruidas podría ascender a 5.000 en Córdoba. Además, señaló que en todo el país se han registrado 18 fallecidos por cuenta de las emergencias asociadas a las lluvias. “Quiero expresar mi solidaridad con las personas que están pasando por estos momentos difíciles. No están solos; el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo está funcionando y los alcaldes están acompañando a los ciudadanos”, manifestó Carrillo desde el departamento.