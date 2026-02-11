Damnificados por inundaciones en Córdoba denuncian que los “marcan como ganado” durante censo en Montería

Más de 140.000 personas han resultado afectadas por las inundaciones en el departamento de Córdoba, donde el panorama sigue siendo crítico. Viviendas anegadas, cultivos perdidos y familias desplazadas hacen parte del balance preliminar de una emergencia que golpea con fuerza, especialmente a barrios vulnerables de Montería.
Según un reporte de la revista Semana, en el barrio Vallejo, en la capital cordobesa, varias familias aseguran haberlo perdido prácticamente todo. Allí, algunos damnificados denunciaron presuntas irregularidades en el proceso de censo que adelanta la Alcaldía para identificar a los afectados.