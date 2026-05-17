Dos muertos en operativo del Gaula Militar en Belén Altavista, de Medellín, donde buscan una menor desaparecida

Un operativo del Gaula del Ejército en el barrio Belén Altavista, de Medellín, para buscar a una menor que estaba desparecida, acabó en una balacera entre los militares y presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Pájaros. Este tiroteo dejó dos personas muertas y otras dos lesionadas.
Este tiroteo ocurrió a las 7:43 de la noche del pasado sábado en la carrera 84C con la calle 20, en el sector Cantarrana, en este barrio limítrofe con el corregimiento Altavista, de Medellín, cuando los militares estaban subiendo unas escaleras y fueron recibidos por disparos por parte de los presuntos criminales.