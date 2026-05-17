Dos muertos en operativo del Gaula Militar en Belén Altavista, de Medellín, donde buscan una menor desaparecida

Este tiroteo ocurrió a las 7:43 de la noche del pasado sábado en la carrera 84C con la calle 20, en el sector Cantarrana, en este barrio limítrofe con el corregimiento Altavista, de Medellín, cuando los militares estaban subiendo unas escaleras y fueron recibidos por disparos por parte de los presuntos criminales.

Un operativo del Gaula del Ejército en el barrio Belén Altavista, de Medellín, para buscar a una menor que estaba desparecida, acabó en una balacera entre los militares y presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Pájaros. Este tiroteo dejó dos personas muertas y otras dos lesionadas.

Ante esto, según el reporte oficial, los uniformados reaccionaron a los ataques, presentándose un tiroteo que provocó las muertes de Wilder Alexánder Pérez Agudelo, de 36 años, quien falleció en la Unidad Intermedia de Belén, y la de Julián Gallego Posada, de 26, quien alcanzó a ser trasladado a la Clínica Las Américas.

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De acuerdo con el informe de las autoridades, Pérez Agudelo tendría antecedentes judiciales por homicidio y concierto para delinquir, al parecer, relacionados con el accionar de este grupo delincuencial que afecta tanto al barrio como al corregimiento Altavista.

La Cuarta Brigada del Ejército comentó sobre estos hechos que los militares estaban acompañando el procedimiento del CTI de la Fiscalía para tratar de ubicar a la menor desaparecida, cuando cerca de 12 personas los comenzaron a hostigar. “En ese momento la tropa reacciona y se registran los dos muertos en desarrollo de operaciones militares”, explicaron.

En estos hechos resultaron lesionados Jaison Andrés Carrillo Rojas, de 22 años, y Jesús Daniel Delgado Cardona, de 21, quienes fueron llevados a la Unidad Intermedia de Belén y a Sura Los Molinos, respectivamente, para ser atendidos.

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Las autoridades encontraron en este procedimiento un arma traumática modificada para disparar cartuchos de 9 milímetros, la cual se está usando como evidencia para esclarecer los hechos ocurridos en este tiroteo.