Investigan muerte de enfermera de Cali tras someterse a procedimiento estético en Cauca

La muerte de una enfermera que trabajaba en Cali tras someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las causas exactas del fallecimiento y determinar si existieron irregularidades durante la intervención.
La víctima fue identificada como Nayeli Larrahondo, profesional de la salud vinculada al Hospital Mario Correa Rengifo de Cali y oriunda de Puerto Tejada. De acuerdo con la información preliminar, la mujer acudió a un centro estético de ese municipio para realizarse un procedimiento, pero durante la intervención presentó complicaciones de salud.
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Ante la emergencia, Larrahondo fue trasladada al hospital local pero, al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.