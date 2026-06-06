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Investigan muerte de enfermera de Cali tras someterse a procedimiento estético en Cauca

La profesional falleció tras presentar complicaciones durante una intervención en Puerto Tejada, Cauca, y su caso se suma a la creciente preocupación nacional por la regulación y el control de estos establecimientos.

  • Nayeli Larrahondo, enfermera del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali, falleció tras presentar complicaciones durante un procedimiento estético en Puerto Tejada, Cauca. FOTO: REDES SOCIALES.
    Nayeli Larrahondo, enfermera del Hospital Mario Correa Rengifo de Cali, falleció tras presentar complicaciones durante un procedimiento estético en Puerto Tejada, Cauca. FOTO: REDES SOCIALES.
  • Comunicado de la Alcaldía de Puerto Tejada. FOTO: Redes Sociales.
    Comunicado de la Alcaldía de Puerto Tejada. FOTO: Redes Sociales.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La muerte de una enfermera que trabajaba en Cali tras someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las causas exactas del fallecimiento y determinar si existieron irregularidades durante la intervención.

La víctima fue identificada como Nayeli Larrahondo, profesional de la salud vinculada al Hospital Mario Correa Rengifo de Cali y oriunda de Puerto Tejada. De acuerdo con la información preliminar, la mujer acudió a un centro estético de ese municipio para realizarse un procedimiento, pero durante la intervención presentó complicaciones de salud.

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Ante la emergencia, Larrahondo fue trasladada al hospital local pero, al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y habitantes de Puerto Tejada. A través de un comunicado, la Alcaldía del municipio expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con los seres queridos de la profesional.

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Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor”, señaló la administración local.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades recopilan testimonios y elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido y establecer si el centro donde se practicó el procedimiento cumplía con los requisitos exigidos para este tipo de intervenciones.

Comunicado de la Alcaldía de Puerto Tejada. FOTO: Redes Sociales.
Comunicado de la Alcaldía de Puerto Tejada. FOTO: Redes Sociales.

La Secretaría de Salud Municipal informó que colaborará con las autoridades durante el proceso y anunció que reforzará las campañas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a establecimientos o personas que no cuenten con las autorizaciones y condiciones legales para realizar procedimientos estéticos.

En contexto: muertes en centros estéticos

El fallecimiento de Nayeli Larrahondo ocurre apenas semanas después del caso de Yulixa Toloza, la estilista que murió tras someterse a un procedimiento en un centro estético ilegal en Bogotá, un hecho que generó conmoción nacional y reabrió el debate sobre los controles a este tipo de establecimientos.

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La investigación por la muerte de Toloza ha dejado cinco personas capturadas y mantiene la búsqueda de un presunto anestesiólogo conocido como “Doc Leo”, quien habría participado en la atención de la víctima antes de que se presentaran las complicaciones que derivaron en su muerte.

En medio de ese proceso judicial, las autoridades también investigan la posible existencia de una red de personas vinculadas a centros estéticos que operarían al margen de la regulación sanitaria.

El caso llevó incluso al presidente Gustavo Petro a anunciar una iniciativa legislativa para endurecer los requisitos de quienes realizan procedimientos estéticos en Colombia y reforzar la vigilancia sobre clínicas y establecimientos dedicados a estas intervenciones.

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