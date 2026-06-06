Investigan muerte de enfermera de Cali tras someterse a procedimiento estético en Cauca

La muerte de una enfermera que trabajaba en Cali tras someterse a un procedimiento estético en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las causas exactas del fallecimiento y determinar si existieron irregularidades durante la intervención. La víctima fue identificada como Nayeli Larrahondo, profesional de la salud vinculada al Hospital Mario Correa Rengifo de Cali y oriunda de Puerto Tejada. De acuerdo con la información preliminar, la mujer acudió a un centro estético de ese municipio para realizarse un procedimiento, pero durante la intervención presentó complicaciones de salud. Entérese: Video | Así fue el tiroteo en Laureles que cobró la vida de dos policías Ante la emergencia, Larrahondo fue trasladada al hospital local pero, al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales.

La noticia generó conmoción entre familiares, amigos, compañeros de trabajo y habitantes de Puerto Tejada. A través de un comunicado, la Alcaldía del municipio expresó sus condolencias y manifestó su solidaridad con los seres queridos de la profesional. Lea más: Caso Yulixa: Nuevas pistas indicarían que el anestesiólogo “Doc Leo” es ciudadano cubano “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos. Esta pérdida enluta a nuestro municipio y nos une en un sentimiento de dolor”, señaló la administración local. Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades recopilan testimonios y elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido y establecer si el centro donde se practicó el procedimiento cumplía con los requisitos exigidos para este tipo de intervenciones.

Comunicado de la Alcaldía de Puerto Tejada. FOTO: Redes Sociales.

La Secretaría de Salud Municipal informó que colaborará con las autoridades durante el proceso y anunció que reforzará las campañas de orientación ciudadana sobre los riesgos de acudir a establecimientos o personas que no cuenten con las autorizaciones y condiciones legales para realizar procedimientos estéticos.

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