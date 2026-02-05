¿A Daniel Quintero lo resucitaron para no dejar a Roy Barreras solo en la consulta?

Si (Gustavo) Petro considerara que no debo estar acá, no lo estaría”. En estos términos, en una entrevista con Caracol Radio, el polémico estratega catalán Xavier Vendrell reconoció esta semana que su aterrizaje como asesor a la campaña presidencial de Roy Barreras tuvo el visto bueno del primer mandatario.
La declaración –con dejo de confesión–, puso al descubierto una meticulosa movida política. Aun cuando de dientes para dentro el jefe de Estado parece reconocer en Iván Cepeda al ungido para darle continuidad a su proyecto político, no sería su única ficha en el ajedrez del poder.
De hecho, ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE), que 24 horas antes inhabilitó a Cepeda para participar en la consulta interpartidista, revitalizó la candidatura del alcalde Daniel Quintero y le dio vía libre para participar en el mecanismo del próximo 8 de marzo.
Así las cosas, Petro quedó, ya no con una, sino con varias cartas sobre la mesa. Mientras que Cepeda –favorito en las encuestas–, va directo a primera vuelta, el mandatario tendría en Barreras, así como en Quintero, dos opciones que lo pondrían a barajar su mazo. El as bajo la manga terminó siendo, justamente, la ahora restaurada aspiración del exalcalde de Medellín.
En momentos en los que Barreras recibía críticas y pullas por insistir en medirse en la consulta de izquierda, aún con la ausencia de Cepeda –lo que exacerbó la desconfianza y recelo de la plana mayor del petrismo–, el CNE (con ponencia de magistrados petristas) destrabó la candidatura de Quintero y le dio un nuevo aire.
No solo ganó el exalcalde, quien había barajado incluso ceder sus banderas y que su aspiración la asumiera en cuerpo ajeno su esposa, Diana Osorio, sino que Barreras encontró en ese fallo oxígeno para insistir en la pertinencia de la consulta del 8 de marzo.
Con siete votos a favor y solo uno en contra, el organismo electoral –cuyos magistrados son nominados por los partidos y elegidos por el Congreso, lo que refuerza su naturaleza política–, echó al traste una determinación adoptada semanas atrás por la Registraduría, que inhabilitó a Quintero al concluir que se inscribió y fue derrotado en la consulta del pasado 26 de octubre.