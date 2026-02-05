¿A Daniel Quintero lo resucitaron para no dejar a Roy Barreras solo en la consulta?

Si (Gustavo) Petro considerara que no debo estar acá, no lo estaría”. En estos términos, en una entrevista con Caracol Radio, el polémico estratega catalán Xavier Vendrell reconoció esta semana que su aterrizaje como asesor a la campaña presidencial de Roy Barreras tuvo el visto bueno del primer mandatario. La declaración –con dejo de confesión–, puso al descubierto una meticulosa movida política. Aun cuando de dientes para dentro el jefe de Estado parece reconocer en Iván Cepeda al ungido para darle continuidad a su proyecto político, no sería su única ficha en el ajedrez del poder. De hecho, ayer el Consejo Nacional Electoral (CNE), que 24 horas antes inhabilitó a Cepeda para participar en la consulta interpartidista, revitalizó la candidatura del alcalde Daniel Quintero y le dio vía libre para participar en el mecanismo del próximo 8 de marzo. Así las cosas, Petro quedó, ya no con una, sino con varias cartas sobre la mesa. Mientras que Cepeda –favorito en las encuestas–, va directo a primera vuelta, el mandatario tendría en Barreras, así como en Quintero, dos opciones que lo pondrían a barajar su mazo. El as bajo la manga terminó siendo, justamente, la ahora restaurada aspiración del exalcalde de Medellín. En momentos en los que Barreras recibía críticas y pullas por insistir en medirse en la consulta de izquierda, aún con la ausencia de Cepeda –lo que exacerbó la desconfianza y recelo de la plana mayor del petrismo–, el CNE (con ponencia de magistrados petristas) destrabó la candidatura de Quintero y le dio un nuevo aire. No solo ganó el exalcalde, quien había barajado incluso ceder sus banderas y que su aspiración la asumiera en cuerpo ajeno su esposa, Diana Osorio, sino que Barreras encontró en ese fallo oxígeno para insistir en la pertinencia de la consulta del 8 de marzo. Con siete votos a favor y solo uno en contra, el organismo electoral –cuyos magistrados son nominados por los partidos y elegidos por el Congreso, lo que refuerza su naturaleza política–, echó al traste una determinación adoptada semanas atrás por la Registraduría, que inhabilitó a Quintero al concluir que se inscribió y fue derrotado en la consulta del pasado 26 de octubre.

Para el CNE, “no resulta jurídicamente viable” afirmar que el exmandatario haya participado en la consulta del 26 de octubre, “toda vez que su inscripción inicial fue contingente, condicionada y posteriormente desconocida, y no se consolidó en una participación real, voluntaria y sostenida dentro del proceso consultivo”. Sin embargo, lo que no se explica bien es por qué si el nombre de Quintero apareció en el tarjetón, el Consejo Nacional Electoral no le dio el mismo tratamiento que a Iván Cepeda, al que inhabilitó. Antes de conocerse la decisión, la plana mayor del petrismo no solo cerraba filas alrededor de Cepeda, sino que enfilaba contra Barreras, a quien acusaron de intentar capitalizar la crisis. Sin hacer una mención directa, el exdirector de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar – uno de los más leales a la causa Petro–, lanzaba pullas contra el exembajador e incluso, sugirió que detrás de la decisión de inhabilitar a Cepeda hubo movidas non sanctas de Barreras. “Los que soterradamente ayudaron a orquestar la salida de Iván Cepeda, no pueden recibir nuestros votos. Que se queden con su 1%. Tampoco caigamos en la trampa de que el ganador de una consulta sin votos sea la fórmula vicepresidencial. Es lo que buscan”, alertó.

Inclusive, los cuestionamientos contra Barreras crecieron luego de que, al relacionar la revocatoria de las listas del Pacto por Bogotá y Valle del Cauca, se quejó por una decisión del CNE en el mismo sentido contra la lista del MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) en Meta. Lo anterior, teniendo en cuenta que, al margen del petrismo, el exembajador impulsa sus propias listas a través de su coalición ‘Frente Amplio Unitario’. “Juego sucio, deslealtad y falta de honestidad la suya”, alegó la representante petrista María del Mar Pizarro. Para Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho —organización que trabaja en pro de la separación de poderes y la ciudadanía democrática—, no parece viable que “el CNE haya actuado sin contar con cierta aquiescencia del presidente, a pesar de que él ahora se esté rasgando las vestiduras, aunque la decisión haya ocurrido justo después de su visita a Trump. El guiño del presidente con Roy es claro: mandó a su cuestionadísimo amigo Xavier Vendrell a ayudarle”. Según Caro, el camino para la izquierda queda reducido a dos caminos. Por un lado, apartarse de la consulta y deslegitimar a Barreras y Quintero –“para tratar de mantenerle el ‘momentum’ a Cepeda”–, o hacer acuerdos “con el clientelismo tradicional” que representan quienes finalmente se metan en marzo a la consulta.