Defensora Iris Marín sobre la muerte de Kevin Acosta: “era responsabilidad del sistema de salud”

La defensora del Pueblo recordó las responsabilidades existentes sobre el cuidado del niño que padecía hemofilia. Estas fueron las palabras de la funcionaria.

  • La defensora del Pueblo, Iris Marín, reconoció que la muerte del niño Kevin Acosta es responsabilidad del sistema de salud. Fotos: Colprensa y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años que padecía hemofilia, ha generado la reacción de diferentes sectores, pues su fallecimiento se dio en medio de la esperanza que tenía el menor por recibir el medicamento para tratar esta enfermedad.

Una de las que ha reaccionado ha sido la defensora del pueblo, Iris Marín, quien a través de su cuenta de X dejó claro de quién era la responsabilidad del menor que falleció en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia de Bogotá, después de ser trasladado desde el Huila.

Lea también: Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro

“El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley”, expresó Marín, agregando que “si no lo vemos así, se repetirá”.

Esta reacción de la defensora se suma a la que horas antes se había hecho desde el perfil de la entidad donde la Defensoría solicitaba no revictimizar a la madre de Kevin.

“Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, detalló la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

El pronunciamiento de la defensora se da luego de que en la noche del lunes el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, minimizaran la responsabilidad del Estado y de la crisis del sistema de salud en la muerte de Kevin Acosta y aludieron el trágico final a que el niño montara bicicleta.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, declaró el presidente sobre la muerte del niño en su último Consejo de Ministros.

Acosta Pico había ingresado al hospital de Pitalito (Huila) tras una caída en bicicleta. Sin embargo, su estado crítico llevó a gestionar su traslado a Bogotá, aunque este no se logró hasta varios días después en medio de denuncias de demoras y falta de autorización oportuna.

Su caída de la bicicleta se agravó debido a su diagnóstico de hemofilia A y la suspensión de su tratamiento, pues según denunció su madre, Katherine Pico, a Kevin debían aplicarle un medicamento cada 28 días para tratar su enfermedad. Sin embargo, este no le era suministrado desde el 12 de diciembre de 2025 debido a fallas en la continuidad del sistema de salud.

“En hemofilia A severa, un sangrado, como uno cerebral, puede progresar de manera muy rápida. La continuidad del tratamiento no es opcional, es obligatoria. Si no se garantiza el suministro oportuno del factor y el seguimiento especializado, el desenlace puede ser fatal”, aclaró días atrás el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, Diego Gil.

Siga leyendo: No solo era el niño Kevin Arley: más de 40 pacientes con hemofilia han tenido inconvenientes con sus medicamentos

