Defensora Iris Marín sobre la muerte de Kevin Acosta: “era responsabilidad del sistema de salud”

La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, un niño de 7 años que padecía hemofilia, ha generado la reacción de diferentes sectores, pues su fallecimiento se dio en medio de la esperanza que tenía el menor por recibir el medicamento para tratar esta enfermedad. Una de las que ha reaccionado ha sido la defensora del pueblo, Iris Marín, quien a través de su cuenta de X dejó claro de quién era la responsabilidad del menor que falleció en cuidados intensivos en el hospital La Misericordia de Bogotá, después de ser trasladado desde el Huila. Lea también: Niños con hemofilia, como Kevin Arley, sí pueden montar en bicicleta, asegura pediatra, desmintiendo la versión de Petro “El cuidado de la salud de Kevin era responsabilidad del sistema de salud, que no tuvo la capacidad de hacer todo a su alcance, de cumplir según sus obligaciones constitucionales, lo previsto en la ley”, expresó Marín, agregando que “si no lo vemos así, se repetirá”.

Esta reacción de la defensora se suma a la que horas antes se había hecho desde el perfil de la entidad donde la Defensoría solicitaba no revictimizar a la madre de Kevin. “Hoy todos somos Kevin Acosta. La muerte de Kevin no es responsabilidad de su mamá, porque el cuidado no es una carga solo de las mujeres y las madres. La mamá no tiene por qué ser revictimizada”, detalló la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.

El pronunciamiento de la defensora se da luego de que en la noche del lunes el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, minimizaran la responsabilidad del Estado y de la crisis del sistema de salud en la muerte de Kevin Acosta y aludieron el trágico final a que el niño montara bicicleta.