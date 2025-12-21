Denuncian que asesor de Isabel Zuleta “se llevó” a testigo del secuestro y asesinato de un líder minero en Antioquia

Tras la serie de denuncias de la Revista Semana que salpican a Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una supuesta interferencia en operativos dirigidos contra estructuras criminales en Antioquia, se conoció un nuevo hecho que involucra a uno de sus funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Se trata de una presunta intromisión a una investigación por el homicidio de un líder social en el departamento.
Cinco generales en servicio y tres en retiro señalaron que la congresista y personas de su círculo cercano habrían ejercido presiones para frenar procedimientos dirigidos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal.
En ese contexto, salió a la luz un episodio clave relacionado con el secuestro y asesinato del líder minero Jaime Alonso Gallego Gómez, conocido como “Mongo”.
Gallego Gómez, dirigente minero y político del movimiento Colombia Humana en el nordeste antioqueño, fue secuestrado el 3 de marzo de 2025 tras acudir a una reunión en una vía que conecta a los municipios de Vegachí y Amalfi.