Cepeda hizo ‘tarimazo’ en Córdoba, pese a prohibición y le caen críticas: “el candidato de la revolución ética viola la ley”

La controversia alrededor de los eventos políticos del candidato presidencial Iván Cepeda continúa creciendo luego de que el senador volviera a defender las reuniones masivas que ha realizado tras el cierre oficial de campaña electoral.

Esta vez, el pronunciamiento se dio durante un encuentro político en un club social del norte de Montería, donde Cepeda aseguró que las actividades desarrolladas en recintos cerrados no violan la ley electoral y tienen como propósito coordinar la jornada de elecciones del próximo 31 de mayo.

“Para que no haya dudas, porque últimamente hacemos actos y vienen críticas, esta es una reunión para coordinar el día 31 de mayo”, expresó el candidato ante decenas de asistentes provenientes de distintos municipios de Córdoba.

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Las reuniones del aspirante presidencial han generado cuestionamientos en sectores políticos y ciudadanos debido a la asistencia masiva registrada en algunos de estos encuentros, pese a que oficialmente ya culminaron las actividades de campaña en espacios públicos.

El pasado lunes, en Sincelejo, se realizó un multitudinario encuentro político encabezado por Iván Cepeda, en medio de las restricciones electorales previas a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

El evento tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre (Ades), cuyos directivos defendieron la legalidad de la reunión argumentando que se desarrolló en un espacio privado y techado.

Cepeda ha insistido en que se trata de eventos privados con invitación y aprovechó el acto para enviar un mensaje político de respaldo al gobierno de Gustavo Petro, afirmando incluso que Córdoba “sigue siendo petrista”.

El candidato del Pacto Histórico presentó en el evento sus propuestas para jóvenes. En medio de la polémica, Cepeda también habló de sus propuestas de gobierno en materia de educación y juventud.

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Entre las iniciativas destacó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para aumentar la financiación de la educación superior pública, así como la construcción de 107 nuevas sedes universitarias en zonas rurales y periferias urbanas. Además, propuso fortalecer programas como Renta Joven y dignificar los contratos de aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje.

“El segundo gobierno que elegiremos el domingo avanzará en una verdadera revolución ética con la juventud”, afirmó Cepeda.

Los cuestionamientos a su evento en Montería, un día después de realizar otro en un coliseo en Sincelejo, llegaron de la mano del senador elector Andrés Forero, del Centro Democrático. “El candidato de la ‘revolución ética’ viola la ley y se jacta de ello”, dijo Forero en su cuenta de X.

Otra de las críticas llegó de Daniel Samper Ospina, también en X: “¿Y la ley? ¿Qué podemos esperar de una persona que viola la ley de forma tan abierta?”.