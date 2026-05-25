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Cepeda hizo “tarimazo” en Sincelejo, pese a que ya entró en vigor norma que prohíbe concentraciones masivas de campaña

Hay que recordar que hasta el pasado 23 de mayo las campañas podían llevar a cabo concentraciones en plazas, parques, etc.

  • Iván Cepeda en tarima en Sincelejo, Sucre, cuando está prohíbido por estos días. Foto: tomada de video
    Iván Cepeda en tarima en Sincelejo, Sucre, cuando está prohíbido por estos días. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es blanco de críticas este lunes tras participar en un evento en un coliseo de Sincelejo (Sucre), a pesar de que las concentraciones y eventos masivos de campaña se encuentran prohibidos de cara a la primera vuelta del 31 de mayo próximo.

El encuentro, difundido a través de redes sociales, fue organizado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de la región. En las imágenes se observa al político dirigiéndose a decenas de asistentes.

Queridas compañeras y queridos compañeros, todos. Vuelvo a Sincelejo, a esta tierra de Sucre que llevo en mi memoria y en mi corazón, en mi historia familiar, porque aquí nació mi madre, Yira Castro”, expresó Cepeda desde un atril y custodiado por su esquema de seguridad.

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Durante su intervención, el candidato agregó: “Durante años, durante décadas, he caminado los montes de María en las luchas populares y al lado de las víctimas de todo el departamento”.

Emisoras como Blu Radio y La FM hicieron eco del video.

Blu, por ejemplo, señaló que al “evento de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en Sincelejo” asistieron tanto seguidores como dirigentes locales, “como Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama, Verónica Alcocer, y esposo de la senadora Ana María Castañeda”.

Ante los cuestionamientos, la misma emisora indicó que la campaña del Pacto Histórico se pronunció al respecto, asegurando que el acto “correspondió a un encuentro programático en un recinto cerrado con los equipos regionales de la campaña de Iván Cepeda”.

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La restricción, que entró en vigor desde este domingo 24 de mayo, responde a la normativa de conservación del orden público diseñada para la recta final de la primera vuelta presidencial de este domingo 31 de mayo.

El marco legal específico que regula esta situación es el Decreto 0188 del 27 de febrero de 2026 (expedido por el Ministerio del Interior), el cual fija las reglas de juego para garantizar la seguridad durante los comicios.

El Artículo 6 de este decreto establece que a partir de hoy y hasta el próximo lunes 1 de junio, solo podrán efectuarse reuniones de carácter político en recintos cerrados, que es lo que alega la campaña de Iván Cepeda en el evento denunciado este lunes.

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Esto explica por qué las distintas campañas (como las de Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Sergio Fajardo) concentraron sus multitudinarios cierres de campaña al aire libre durante este último fin de semana. A partir de este momento, cualquier encuentro proselitista debe hacerse a puerta cerrada.

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