Cepeda hizo “tarimazo” en Sincelejo, pese a que ya entró en vigor norma que prohíbe concentraciones masivas de campaña

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es blanco de críticas este lunes tras participar en un evento en un coliseo de Sincelejo (Sucre), a pesar de que las concentraciones y eventos masivos de campaña se encuentran prohibidos de cara a la primera vuelta del 31 de mayo próximo.

El encuentro, difundido a través de redes sociales, fue organizado por la Asociación de Trabajadores de la Educación de la región. En las imágenes se observa al político dirigiéndose a decenas de asistentes.

“Queridas compañeras y queridos compañeros, todos. Vuelvo a Sincelejo, a esta tierra de Sucre que llevo en mi memoria y en mi corazón, en mi historia familiar, porque aquí nació mi madre, Yira Castro”, expresó Cepeda desde un atril y custodiado por su esquema de seguridad.

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Durante su intervención, el candidato agregó: “Durante años, durante décadas, he caminado los montes de María en las luchas populares y al lado de las víctimas de todo el departamento”.