Reconocidos influenciadores denuncian hackeo tras eliminación de entrevista con Iván Cepeda: ¿quiénes son?

Los integrantes del video podcast ‘Por la ventana’ denunciaron un presunto ataque informático que terminó con la eliminación en vivo de la entrevista con el candidato Iván Cepeda, en medio de la recta final de la campaña presidencial en Colombia.

La situación ocurrió durante la noche de este jueves, cuando se estrenaba en vivo el capítulo 126 del programa, que tuvo como invitado al aspirante del Pacto Histórico.

De acuerdo con los creadores del espacio, el contenido desapareció de YouTube cuando aún faltaban varios minutos para finalizar la transmisión.

Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, explicó que, tras detectar lo ocurrido, inició un proceso de verificación de seguridad en las cuentas asociadas al proyecto.

Lea también: Le tengo más miedo a Cepeda que a Petro: entrevista con Álvaro Uribe Vélez

Según relató, personas ajenas habrían accedido al canal de ‘Sancocho Trifásico’, plataforma donde se aloja el programa. Mientras revisaban la situación, también encontraron problemas en la cuenta oficial de ‘Por la ventana’ en la red social X, que habría sido comprometida durante el mismo incidente.

La denuncia tomó mayor relevancia debido a que el episodio eliminado tenía como protagonista a Cepeda, uno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta este domingo junto al abogado Abelardo De la Espriella.

Horas antes de la publicación del capítulo, los realizadores habían señalado en redes sociales que ambos aspirantes fueron invitados al programa, pero únicamente el candidato del Pacto Histórico aceptó participar.

No se pierda: Cepeda reveló su historial médico y no tiene recaídas de su cáncer de colon: “mi estado de salud es óptimo”

Una de las personas que estaba viendo el episodio, en vivo, es el concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato, quien reaccionó en la transmisión. El momento quedó registrado cuando la entrevista presentó fallas y el canal habría sido hackeado.