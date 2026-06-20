¿Algunas propuestas de De la Espriella podrían afectar los derechos humanos? Esto dice organización de izquierda

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el 21 de junio, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó un pronunciamiento en el que expone una serie de preocupaciones sobre las propuestas y antecedentes del candidato Abelardo de la Espriella.
La organización sostuvo que algunas de las iniciativas planteadas por el aspirante presidencial podrían tener impactos sobre las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos en el país.