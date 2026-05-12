Cepeda reporta 0 pesos gastados en eventos pese a que lleva más de 100 “tarimazos” en el país

Después de varios reclamos por no haber reportado sus gastos de campaña ante el CNE, el candidato Iván Cepeda informó este martes a ese organismo electoral que su campaña ha recibido 15.000 millones de pesos y ha ejecutado gastos por más de 1.930 millones.

Sin embargo, hay un aspecto que llama la atención en el reporte: pese a que el candidato ha realizado más de 100 eventos públicos durante la campaña, ante el CNE se registraron gastos por ese concepto equivalentes a cero pesos.

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