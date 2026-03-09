Capturaron al segundo hermano del terrorista “Iván Mordisco” en menos de 72 horas

Dos hermanos de Néstor Gregorio Vera Fernández (“Iván Mordisco”), el jefe criminal más perseguido de Colombia, han sido arrestados en las últimas 72 horas.

El caso más reciente fue reportado por la Policía este lunes, tras anunciar la captura de Andrés Vera Fernández, conocido en el bajo mundo como “Conejo”.

La operación fue ejecutada por la Policía y la Fiscalía en un sector conocido como La Plazuela, en el municipio de Falán, norte del Tolima.

En ese mismo municipio había sido capturado el sábado pasado Juan Gabriel Vera Fernández (“Jota”), otro miembro del clan familiar de “Iván Mordisco”, por lo que la Policía había desplegado un plan candado en las principales vías de la región, tendiente a cerrarle la huida a “Conejo”.