Jaime Lacouture busca reelegirse como secretario de la Cámara pese a polémica por los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta

A semanas de la instalación del nuevo Congreso, la Cámara de Representantes se alista para una disputa que, aunque silenciosa, suele ser decisiva en la dinámica legislativa: la elección de su secretario general. El cargo, considerado clave en el trámite de las leyes y en el funcionamiento interno de la corporación, ya despertó el interés de 91 aspirantes que entregaron sus hojas de vida y esperan ser llamados a entrevista en los próximos días.
La decisión final está programada para el 20 de julio y quedará en manos de los representantes recién elegidos.
En la lista hay perfiles de todo tipo: funcionarios del Capitolio, trabajadores del Ejecutivo y varios congresistas que no lograron asegurar curul en el nuevo periodo y ahora buscan mantenerse en la órbita del poder legislativo desde una posición administrativa de alto nivel.