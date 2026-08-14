¡4 récords Guinness para El Androide!: Erling Haaland recibió reconocimientos por sus marcas históricas

Erling Braut Haaland se cansó de hacer goles de todas las formas en su carrera, que no llega ni a los 10 años como profesional. El hoy jugador del Manchester City se convirtió en 2024 en el goleador histórico de la selección de Noruega con 24 años de edad. En 2019 marcó 9 goles en un solo partido en el Mundial sub-20 contra Honduras, un récord que parece imposible de batir en una Copa del Mundo de cualquier categoría.

Ahora, mientras se prepara con el club Citizen bajo las órdenes del italiano Enzo Maresca, “El Androide” recibió la visita de la delegación de Guinness World Records. La organización encargada de registrar hechos inéditos en la historia de la humanidad arribó al campo de entrenamiento del club celeste para entregarle cuatro récords al atacante nórdico.

Con Haaland en su estado de gracia debido a su gran Mundial con Noruega, no existía mejor momento para entregarle los premios. El jugador recibió los siguientes reconocimientos:

- Más goles en la UEFA Nations League (19)

- Jugador más rápido en marcar 100 goles en Premier League (100 partidos)

- Más goles en una temporada de Premier League (36)

- Más goles en un partido de Champions League (5 vs. Leipzig en 2023)