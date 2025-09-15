JEP emitirá primeras sentencias contra exjefes de las Farc por secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) leerá el próximo martes las primeras sentencias contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra Rodríguez (el Médico), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo) y Rodrigo Granda Escobar (Ricardo Téllez). Lea también: Familia de Álvaro Gómez Hurtado logra que la JEP revise el magnicidio del líder político

Una investigación de siete años

Las sentencias son producto de más de siete años de trabajo del tribunal transicional, que en el caso 01 documentó más de 21.000 víctimas de secuestro entre 1993 y 2016. En este proceso se acreditaron más de 4.200 personas, se recibieron 1.200 escritos de víctimas y se escucharon las versiones de 402 comparecientes de la antigua guerrilla. La JEP determinó que los excomandantes implementaron una política de secuestros y no impidieron abusos contra los cautivos, que incluyeron desapariciones forzadas, tortura, homicidios, violencia sexual y desplazamientos.

Primeras sanciones

Los comparecientes que aceptaron responsabilidad recibirán sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, con restricción de la libertad pero sin cárcel, que incluyen trabajos en desminado humanitario, búsqueda de desaparecidos, recuperación ambiental y proyectos de memoria histórica. Dos días después de estas decisiones, la JEP también dará a conocer las primeras sentencias en el macrocaso 03, contra 12 exmilitares del Batallón La Popa por ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005 en el norte del país.