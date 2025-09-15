JEP emitirá primeras sentencias contra exjefes de las Farc por secuestros

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) leerá el próximo martes las primeras sentencias contra siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc, quienes reconocieron responsabilidad por secuestros y otros crímenes cometidos en el marco del conflicto armado.
Se trata de Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), Pastor Lisandro Alape Lascarro, Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez), Jaime Alberto Parra Rodríguez (el Médico), Julián Gallo Cubillos (Carlos Antonio Lozada), Jorge Torres Victoria (Pablo Catatumbo) y Rodrigo Granda Escobar (Ricardo Téllez).
