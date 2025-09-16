Víctimas de las Farc cuestionan el primer fallo de la JEP: “No hay medidas reparadoras”

El último Secretariado de las Farc fue sentenciado. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó el primer fallo contra los antiguos jefes guerrilleros, responsables de haber convertido el secuestro en una de las marcas más crueles del conflicto armado en Colombia.
“Los crímenes atroces no quedarán en la impunidad”, dijo el magistrado Camilo Suárez antes de dar paso a la lectura del fallo.
La JEP impuso ocho años de sanción propia —la pena máxima contemplada en el Acuerdo Final de Paz— que contrastan con décadas de silencio, miedo y demanda de justicia por parte de víctimas.