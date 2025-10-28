Bienes de Mauricio Leal no descansan en paz: hermanos encarcelados se disputan el patrimonio del estilista

Una nueva controversia sacude el caso del asesinato de Mauricio Leal. Desde una celda en la cárcel de máxima seguridad de Jamundí, su medio hermano, Carlos Andrés García, denunció que Jhonier Leal, condenado por el crimen del reconocido estilista y de su madre, Marleny Hernández, estaría intentando reclamar parte de la herencia de las víctimas. La revelación revive las tensiones dentro de la familia y abre un nuevo capítulo judicial en una historia marcada por la violencia y la ambición.
García aseguró que fue su abogada, Érika Sanguinetti, quien le informó que la defensa de Jhonier busca intervenir en el proceso de sucesión de los bienes de Mauricio Leal. Ante esa situación, el recluso decidió presentar una demanda por indignidad sucesoral, figura legal que pretende impedir que una persona condenada por asesinar al causante de la herencia pueda acceder a sus bienes.