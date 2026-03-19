Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en accidente de moto por servicio de aplicación

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha se extendió durante varias horas entre familiares, amigos y compañeros, luego de que la estudiante de Derecho, de 24 años, fuera reportada como desaparecida al no llegar a su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Durante este tiempo, se activaron distintos canales de búsqueda, tanto oficiales como ciudadanos, mientras se intentaba establecer su paradero. Posteriormente, las autoridades confirmaron que no se trataba de una desaparición, sino de un siniestro vial ocurrido el mismo día en que se perdió contacto con ella. Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el Tribunal Administrativo, se compartió en redes sociales la imagen de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, junto con información sobre su desaparición, con el objetivo de facilitar su ubicación y alertar a la ciudadanía mientras se verificaba su situación. Entérese: Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

La publicación indicaba que la joven había sido vista por última vez el 17 de marzo en el norte de Bogotá, tras salir de una oficina en el sector del Chicó con destino al Tribunal, donde realizaba sus prácticas profesionales. Según la información conocida, para llegar a su destino, Sonia tomó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación. Desde el tribunal explicaron cómo se advirtió su ausencia: “Se comunicaron con la familia y tampoco había llegado a su casa”, señalaron, refiriéndose al momento en que se confirmó que la joven no había llegado a su lugar de prácticas ni había regresado a su vivienda. De acuerdo con los reportes oficiales, durante el trayecto la motocicleta en la que se movilizaba habría colisionado con un vehículo de carga, lo que derivó en un accidente. Conozca: En imágenes | Fuertes lluvias causaron inundaciones en varios municipios de Cundinamarca

Las autoridades precisaron que el siniestro ocurrió en la NQS, en el barrio 12 de Octubre, y que en él estuvieron involucrados un camión, otro vehículo y la motocicleta donde se desplazaba Sonia como parrillera. El impacto fue de tal magnitud que la joven falleció en el lugar. En un primer momento no pudo ser identificada, ya que no portaba documentos, por lo que su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal como no identificado mientras la familia continuaba la búsqueda. La Policía confirmó los hechos: “El pasado 17 de marzo se presentó un siniestro vial en el barrio 12 de octubre, donde resultaron involucrados dos vehículos y una motocicleta, el cual dejó una mujer de nombre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, fallecida en el lugar de los hechos, y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta. La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación”.