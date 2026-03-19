Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en accidente de moto por servicio de aplicación

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha se extendió durante varias horas entre familiares, amigos y compañeros, luego de que la estudiante de Derecho, de 24 años, fuera reportada como desaparecida al no llegar a su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Durante este tiempo, se activaron distintos canales de búsqueda, tanto oficiales como ciudadanos, mientras se intentaba establecer su paradero. Posteriormente, las autoridades confirmaron que no se trataba de una desaparición, sino de un siniestro vial ocurrido el mismo día en que se perdió contacto con ella.
Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el Tribunal Administrativo, se compartió en redes sociales la imagen de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, junto con información sobre su desaparición, con el objetivo de facilitar su ubicación y alertar a la ciudadanía mientras se verificaba su situación.
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