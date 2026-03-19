MinMinas abre procesos contra 70 estaciones de gasolina que no bajaron precios de combustibles

El Ministerio de Minas y Energía iniciará procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio en el país, tras detectar múltiples incumplimientos en materia laboral, técnica, operativa y en cuanto al precio de los combustibles.
La decisión se tomó luego de realizar 86 visitas de verificación en ciudades como Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá, con el objetivo de revisar las condiciones de operación de estos establecimientos.
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De acuerdo con los resultados, más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentaron algún tipo de riesgo o incumplimiento, lo que encendió las alertas del Gobierno sobre la calidad del servicio y las condiciones para trabajadores y usuarios.