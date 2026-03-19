MinMinas abre procesos contra 70 estaciones de gasolina que no bajaron precios de combustibles

El Ministerio de Minas y Energía iniciará procesos administrativos contra 70 estaciones de servicio en el país, tras detectar múltiples incumplimientos en materia laboral, técnica, operativa y en cuanto al precio de los combustibles. La decisión se tomó luego de realizar 86 visitas de verificación en ciudades como Tumaco, Cúcuta, Medellín, Cali, Los Palmitos y Bogotá, con el objetivo de revisar las condiciones de operación de estos establecimientos. Puede leer: Ministro Palma reconoce que la gasolina dejaría de bajar y ahora se evalúa un posible alza, ¿qué pasa? De acuerdo con los resultados, más del 75% de las estaciones inspeccionadas presentaron algún tipo de riesgo o incumplimiento, lo que encendió las alertas del Gobierno sobre la calidad del servicio y las condiciones para trabajadores y usuarios.

Fallas laborales, técnicas y de seguridad en la mira

Las inspecciones, lideradas por la Dirección de Hidrocarburos, se desarrollaron en el marco de la normativa vigente y de la Política de Trabajo Digno y Decente, impulsada junto con el Ministerio del Trabajo.

A partir de los hallazgos, el Gobierno busca garantizar condiciones seguras tanto para los empleados como para los consumidores, mediante la apertura de procesos que podrían derivar en sanciones si se confirman las irregularidades.

Incumplimiento en la reducción del precio de la gasolina

Además de las fallas operativas, las autoridades detectaron incumplimientos en la aplicación de la reducción del precio del combustible decretada por el Gobierno. Tras la rebaja de $500 por galón en la gasolina corriente, establecida mediante la Circular 40006 del 1 de febrero de 2026, se realizaron 25 visitas adicionales en estaciones ubicadas en Tocancipá, Yumbo, Buenaventura y La Dorada. En estas verificaciones, más del 20% de las estaciones no había aplicado la reducción, incumpliendo la instrucción oficial y afectando directamente a los consumidores. Más noticias: Guerra en Irán subiría el déficit en $1,2 billones en fondo de combustibles, ¿adiós a baja de la gasolina?

Casos serán trasladados a la Superintendencia

Los hallazgos relacionados con el incumplimiento en precios serán remitidos a la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad encargada de adelantar las investigaciones correspondientes. Esta autoridad podrá imponer sanciones y multas según lo establecido en su régimen sancionatorio, en caso de comprobarse las irregularidades. Vea aquí: Irán bombardea Ras Laffan en Catar, el corazón del gas mundial, y desata pánico en los mercados

Acciones de inspección, vigilancia y control en gasolineras del país