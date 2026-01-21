Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

El sector de motocicletas en Colombia cerró 2025 con un balance positivo y entra a 2026 con expectativas de estabilidad en sus niveles de actividad.
No es un dato menor: hoy las motos se consolidan como uno de los principales motores de movilidad, generación de empleo e inclusión social del país.
Durante 2025 se registraron 1,1 millones de motocicletas nuevas, una cifra que el sector espera repetir en 2026, según las estimaciones de la Andi.
De mantenerse esta dinámica, el parque automotor superará los 14 millones de motocicletas registradas en el RUNT, confirmando que el crecimiento no es coyuntural, sino estructural.
Lea aquí más: Cinco de cada 10 motos vendidas en Colombia ya se compran a crédito: estas son las preferidas por los colombianos