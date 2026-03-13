Juan Fernando Cristo renunció a candidatura presidencial, ¿a quién apoyará?

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo declinó a su aspiración presidencial por su partido, En Marcha. El anuncio lo hizo a través de un video publicado en sus redes sociales.
“De una manera democrática y colectiva, escuchando como siempre lo hacemos las voces de las bases del partido, la militancia, la dirigencia y los candidatos al Congreso, hemos tomado una decisión muy importante: no vamos a inscribir nuestro nombre para participar en la primera vuelta presidencial”, dijo el exfuncionario.
“Al no presentar nuestra candidatura espero contribuir a darle mayor claridad al debate público en Colombia frente a una ciudadanía que se presenta confundida por tantas aspiraciones. En las próximas semanas seguiremos visitando las distintas regiones de Colombia, promoviendo los valores y los principios liberales, dialogando con nuestra militancia, nuestra ciudadanía y tomaremos una decisión política frente a las elecciones del 31 de mayo”, agregó.