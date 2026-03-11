x

¿Aída Quilcué, inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Dudas jurídicas por aval de MAIS a Barreras

La fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aída Quilcué comenzó su camino electoral con contratiempos. La inscripción ante las autoridades electorales se retrasó por más de cinco horas, mientras se resuelven dudas jurídicas relacionadas con la fusión del partido MAIS con el Pacto Histórico y una posible doble militancia.

  • ¿Más de cinco horas de retraso? Fórmula Cepeda-Quilcué arranca con tropiezos en su inscripción. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 4 horas
bookmark

Más de cinco horas de retraso presentó la inscripción de Iván Cepeda y Aida Quilcué como la fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico para las elecciones de la primera vuelta el 31 de mayo próximo.

La razón de la demora es debido a la falta de un documento que deberá expedir el Consejo de Estado sobre la fusión del partido Mais con el Pacto Histórico, esto porque la hoy senadora Quilcué cuando estuvo de presidente de Mais habría avalado la inscripción del hoy candidato presidencial Roy Barreras a la consulta interpartidista, lo que estaría configurando una doble militancia.

Frente a esa versión, la senadora María José Pizarro sostuvo que “la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional para aspirar a la Vicepresidencia de la República, ni se encuentra incursa en doble militancia”.

Entérese: RTVC “favoreció al Pacto Histórico y al Frente por la Vida”: informe de la Unión Europea sobre elecciones

Explicó que “Aida Quilcué fue elegida senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y posteriormente pasó a integrar Progresistas, tras la escisión de ese movimiento. Actualmente hace parte del Movimiento Político Pacto Colombia, como resultado del proceso de fusión reconocido legalmente. Por lo tanto, no existe ninguna incompatibilidad jurídica que limite su participación política”.

La dirigente de izquierda resaltó que esas “versiones que buscan cuestionar su candidatura hacen parte de intentos de obstaculizar la participación democrática del Pacto Histórico y de una lideresa indígena y víctima de la violencia”.

Lea también: ¿Qué tanto le suman los “vices” a De la Espriella y a Cepeda?

Otros dirigentes como el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Luis Guillermo Pérez acogió la misma teoría de la senadora Pizarro y afirmó que no habrá problema para que ella se pueda inscribir y estar junto a Iván Cepeda en todo este proceso de la campaña.

El documento al que se refieren es el que debería dar el Consejo de Estado en donde se formaliza que sí se dio de manera formal esa escisión, y así no se está configurando la doble militancia. En otra versión es lo que le pasó en su momento a Angela María Robledo, quien en el 2018 fue candidata a la Vicepresidencia en la fórmula con Gustavo Petro y tras perder con Iván Duque, ella asumió la curul en la Cámara de Representantes que le corresponde a la oposición, pero luego perdió la misma debido a que debió haber renunciado a su militancia a la Alianza Verde, partido al que pertenecía al momento de inscribirse.

Conozca: ¿Claudia López y Roy Barreras obligados a la primera vuelta? Ley les prohibiría adherirse a otras campañas

Frente a las dudas la dirección nacional del Pacto Histórico emitió un comunicado en el que señalaron que “la senadora y lideresa indígena Aída Quilcué no está inhabilitada ni tiene ningún impedimento legal o constitucional para ser nuestra próxima Vicepresidenta, ni está incursa tampoco en ninguna causal de doble militancia”.

Precisan que “si bien la senadora Quilcué fue electa por el Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS-, para el periodo constitucional 2022-2026, posteriormente pasó a ser integrante del Partido Progresistas como consecuencia de la escisión del MAIS y actualmente es integrante del Movimiento Político Pacto Histórico por la fusión reconocida después de tanto esfuerzo. En efecto, mediante Resolución 09111 de 3 de septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral resolvió aprobar la solicitud de escisión del MAIS, presentada en enero de ese año, por la Senadora María José Pizarro, y los Representantes a la Cámara David Racero y Heráclito Landinez, de la cual surgió a la vida jurídica el Partido Progresistas”.

Finalmente expresaron que “en el artículo noveno de esa resolución se decidió conceder un término de 15 días para que las personas afiliadas al MAIS manifestaran si decidían afiliarse al Partido Político Progresistas. La senadora Quilcué, como otros ex integrantes del Movimiento MAIS, decidieron acogerse a esa facultad otorgada por el mismo CNE. Desde ese momento, la senadora Aída Quilcué pasó a ser integrante del Partido Progresistas, al que posteriormente, el 4 de diciembre del año pasado, le fue reconocida su fusión por absorción al Movimiento Político Pacto Histórico. Así las cosas, al haberse fusionado con el Movimiento Político Pacto Histórico, el Partido Progresistas desapareció de la vida jurídica y, en consecuencia, sus entonces integrantes pasaron a ser parte del Pacto Histórico”.

Siga leyendo: Registrador Penagos: “Es irresponsable poner en duda a jueces, notarios y registradores”; ¿pulla a Petro?

