¿Aída Quilcué, inhabilitada para ser fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda? Dudas jurídicas por aval de MAIS a Barreras

Más de cinco horas de retraso presentó la inscripción de Iván Cepeda y Aida Quilcué como la fórmula presidencial y vicepresidencial del Pacto Histórico para las elecciones de la primera vuelta el 31 de mayo próximo.
La razón de la demora es debido a la falta de un documento que deberá expedir el Consejo de Estado sobre la fusión del partido Mais con el Pacto Histórico, esto porque la hoy senadora Quilcué cuando estuvo de presidente de Mais habría avalado la inscripción del hoy candidato presidencial Roy Barreras a la consulta interpartidista, lo que estaría configurando una doble militancia.
Frente a esa versión, la senadora María José Pizarro sostuvo que “la senadora y lideresa indígena Aida Quilcué no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional para aspirar a la Vicepresidencia de la República, ni se encuentra incursa en doble militancia”.