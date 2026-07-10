A juicio general (r) Zapateiro por presunto asedio y acoso sexual a funcionarias

La Fiscalía General radicó escrito de acusación contra el excomandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, por su presunta responsabilidad en el delito de acoso sexual. Con esta decisión, el alto oficial retirado es llamado a juicio formalmente.

De acuerdo con las denuncias, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022 y “están relacionados con conductas de posible asedio e intimidación de tipo sexual hacia funcionarias de las fuerzas militares, mientras se desempeñaba como comandante del Ejército Nacional”.

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Se trata de dos mujeres que lo denunciaron por acosarlas aprovechando su alto cargo en la institución. Las demandantes son Lina Suárez y Liliana del Pilar Sambrano.

“Te voy a mandar a recoger, ponte tu mejor ropa de civil”, le habría dicho Zapateiro a Suárez.

Pero también le escribía a altas horas de la noche. “Dios mío, ¿cómo eres tan creidita y se me la pelean? Tal vez me acostumbré a verte tan poco y en ropa de civil. “Déjame ver tu mejor foto de civil”, dicen varios mensajes de WhatsApp. Las fotos nunca fueron enviadas y, por el contrario, según la Fiscalía, generaron un temor en la mujer.

En retaliación a esa negativa, Zapateiro habría truncado su ascenso a oficial del Ejército.

Según la Fiscalía, el general habría incurrido en conductas similares contra Liliana del Pilar Sambrano, a quien presuntamente le pedía fotos vestida de civil. También la llamaba con frecuencia y le insistía en verse a solas. “Yo quiero verte y me gustaría que estuviéramos solos. Mira la posibilidad de que yo pueda llegar a tu casa”, habría dicho.

Con ella, según la investigación, el oficial habría sido aún más insistente. “Déjame verte en tus cucos”, se lee en uno de los mensajes conocidos por el caso. La mujer también habría sufrido represalias tras rechazar esas insinuaciones, entre ellas una disminución de sueldo.

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Las denuncias contra el exgeneral se conocieron en marzo de 2025. En ese momento salió a la luz una decisión judicial que ordenó el reintegro del coronel José Luis Esparza, quien había sido retirado del Ejército por orden del entonces comandante.

Para la Fiscalía, Zapateiro habría aprovechado su posición de autoridad y la jerarquía propia de su cargo para ejercer presión sobre las víctimas.

Según el escrito de acusación, esas conductas habrían generado en las mujeres un ambiente de temor frente a posibles represalias que pudieran afectar su situación laboral y contractual en caso de rechazar las pretensiones del entonces comandante del Ejército.