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Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

La situación está relacionada con la producción del fusil con el cual se pretende reemplazar a los Galil. Al parecer hay despidos en la entidad.

  • El prototipo del fusil Jaguar fue presentado en sociedad por el presidente Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
    El prototipo del fusil Jaguar fue presentado en sociedad por el presidente Gustavo Petro. FOTO: CORTESÍA DE PRESIDENCIA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos, en medio de una serie de irregularidades relacionadas con la producción del fusil Jaguar, con el cual el Gobierno Nacional pretende reemplazar el arsenal de fusilería importada.

De acuerdo con las versiones preliminares, las personas retiradas fueron el jefe de control disciplinario y el jefe de control interno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su disgusto en un evento público, donde se quejó porque había funcionarios filtrando información de este tema a la prensa.

“Quien filtre información a personas no autorizadas, está cometiendo un delito, y no tendremos duda en sacarlos del Ministerio o de la Fuerza Pública”, aseveró.

Y añadió: “Bienvenida la libertad de prensa, los medios de comunicación están cumpliendo con su responsabilidad de informar, pero quienes no están cumpliendo esa tarea son algunas personas que están filtrando información de este sector Defensa”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

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