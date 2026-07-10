Crisis en Indumil por supuestas fallas en prototipos del fusil Jaguar que pondrían en riesgo a soldados

Dos importantes funcionarios de la Industria Militar (Indumil) habrían sido relevados de sus cargos, en medio de una serie de irregularidades relacionadas con la producción del fusil Jaguar, con el cual el Gobierno Nacional pretende reemplazar el arsenal de fusilería importada.

De acuerdo con las versiones preliminares, las personas retiradas fueron el jefe de control disciplinario y el jefe de control interno.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su disgusto en un evento público, donde se quejó porque había funcionarios filtrando información de este tema a la prensa.

“Quien filtre información a personas no autorizadas, está cometiendo un delito, y no tendremos duda en sacarlos del Ministerio o de la Fuerza Pública”, aseveró.

Y añadió: “Bienvenida la libertad de prensa, los medios de comunicación están cumpliendo con su responsabilidad de informar, pero quienes no están cumpliendo esa tarea son algunas personas que están filtrando información de este sector Defensa”.

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