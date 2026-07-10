Argentina vs. Suiza: el partido en el que más se extrañará a los hinchas colombianos

Kansas City está distinta. No porque la ciudad haya dejado de ser ese lugar tranquilo donde la rutina suele imponerse al ruido, sino porque durante varias semanas el Mundial le cambió el pulso. Primero fueron los colombianos los que la llenaron de color, música, banderas y abrazos la previa del duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana. Ahora son los argentinos quienes heredaron esa fiesta antes del duelo de cuartos de final con Suiza.
Muchos, incluidos nosotros, imaginábamos un escenario completamente diferente. La ilusión era que Colombia superara a Suiza y que esta ciudad recibiera uno de los partidos más esperados del Mundial: un nuevo capítulo entre colombianos y argentinos, esta vez con un cupo a las semifinales en juego. Habría sido mucho más que un partido. Habría sido un duelo entre dos de las hinchadas más apasionadas del planeta, dos pueblos que han convertido cada estadio en una extensión de su país.
Ese sueño terminó en Vancouver con la eliminación de la Selección Colombia, pero en Kansas quedó la sensación de lo que pudo haber sido.