Argentina vs. Suiza: el partido en el que más se extrañará a los hinchas colombianos

Kansas City está distinta. No porque la ciudad haya dejado de ser ese lugar tranquilo donde la rutina suele imponerse al ruido, sino porque durante varias semanas el Mundial le cambió el pulso. Primero fueron los colombianos los que la llenaron de color, música, banderas y abrazos la previa del duelo de dieciseisavos de final frente a Ghana. Ahora son los argentinos quienes heredaron esa fiesta antes del duelo de cuartos de final con Suiza. Muchos, incluidos nosotros, imaginábamos un escenario completamente diferente. La ilusión era que Colombia superara a Suiza y que esta ciudad recibiera uno de los partidos más esperados del Mundial: un nuevo capítulo entre colombianos y argentinos, esta vez con un cupo a las semifinales en juego. Habría sido mucho más que un partido. Habría sido un duelo entre dos de las hinchadas más apasionadas del planeta, dos pueblos que han convertido cada estadio en una extensión de su país. Ese sueño terminó en Vancouver con la eliminación de la Selección Colombia, pero en Kansas quedó la sensación de lo que pudo haber sido.

Durante estos días, mientras caminamos por la ciudad, varios estadounidenses se acercaron con la misma pregunta. “¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?”. No preguntaban por curiosidad futbolera. Extrañaban el ambiente. Echaban de menos los cánticos, las caravanas, las camisetas amarillas y esa alegría contagiosa que convirtió durante varios días a Kansas en una ciudad latinoamericana. Ahora la escena es diferente, aunque no menos llamativa. Una auténtica marea albiceleste se ha tomado las calles de cara al duelo de este sábado, desde las 8:00 p.m., entre Argentina y Suiza por los cuartos de final. Las plazas, los bares y los alrededores del estadio comenzaron a teñirse de celeste y blanco. Los argentinos repitieron este viernes una tradición que los colombianos habían convertido en costumbre durante todo el Mundial: el banderazo. Bombos, bengalas, banderas gigantes, camisetas históricas, familias completas y cientos de voces cantando hicieron recordar aquellas concentraciones que protagonizó la hinchada colombiana antes de cada compromiso.

Porque si algo tienen en común colombianos y argentinos es que viven el fútbol como una expresión cultural. Pintan sus caras, recorren miles de kilómetros, transforman las ciudades que visitan y convierten cada partido en una celebración colectiva. Kansas vuelve a sentir esa energía. Entérese: Segunda serie de penales que Colombia falla en un Mundial: esta vez se despide de Norteamérica También se percibe otro fenómeno inevitable: la expectativa por Lionel Messi. Los aficionados hacen filas con la esperanza de verlo de cerca y los periodistas buscan cualquier posibilidad de conseguir una declaración del capitán argentino. Sin embargo, para la gran cantidad de periodistas colombianos que permanecimos en la ciudad tras la eliminación de nuestra selección, esa posibilidad prácticamente no existe. La FIFA priorizó el acceso a las zonas mixtas para los medios con derechos oficiales y para la prensa argentina y suiza, dejando por fuera a buena parte de los enviados especiales de otros países. Mientras tanto, la ciudad sigue respirando fútbol.

No toda la simpatía latinoamericana, sin embargo, se concentra en Argentina. Muchos aficionados sudamericanos apoyan al vigente campeón del mundo por ser el único representante que sigue con vida en el torneo. Otros, en cambio, prefieren ponerse del lado de selecciones como Noruega, seducidos por el fútbol que ha mostrado y por esa ya famosa celebración del remo que ha conquistado a buena parte del Mundial. Incluso persisten quienes consideran que existe una especial simpatía de la FIFA hacia la Albiceleste, un debate que también se escucha en las calles y en las conversaciones entre hinchas. Del otro lado aparecen los seguidores suizos. Llegaron en menor número y difícilmente podrán igualar el colorido argentino en las tribunas del estadio de Kansas. Son aficionados amables, respetuosos y muy cordiales, aunque bastante más reservados y silenciosos a la hora de alentar a su selección. Su manera de vivir el fútbol contrasta con la explosión emocional que caracteriza a las hinchadas sudamericanas. Argentina sabe que el reto no será sencillo. Así lo reconoció Walter Samuel, asistente técnico de Lionel Scaloni, al analizar el compromiso. “Ahora nos encontramos un rival muy duro como es Suiza y tenemos que afrontar ese partido. Pero tenemos la ilusión de poder cumplir, de poder llegar a la final, que sería algo increíble. Son pequeños detalles que tenemos que ajustar y mejorar para los próximos partidos, porque en este nivel las pocas situaciones que nos crearon fueron importantes y nos hicieron goles”, afirmó en diálogo con FIFA. Lea aquí: El pulso de Scaloni: Garmin y la oportunidad de “medir” la taquicardia albiceleste

Cuartos de final: Partido Argentina y Suiza

A las 8:00 de la noche rodará el balón y Kansas volverá a vibrar. Pero, inevitablemente, quedará la pregunta flotando entre quienes vivieron el paso de la Selección Colombia por esta ciudad: ¿cómo habría sido una pulseada de apoyo entre las hinchadas de Colombia y Argentina? Nunca lo sabremos. Lo que sí quedó claro durante este Mundial es que ambas aficiones dejaron una huella imborrable en cada ciudad que visitaron. Colombia se fue demasiado pronto para muchos; Argentina sigue escribiendo su historia y buscará prolongar la fiesta rumbo a Atlanta, donde de superar a Suiza, esperará a Noruega o Inglaterra en las semifinales. Kansas ya cambió de acento. Extraña el amarillo, pero hoy habla en celeste y blanco.

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