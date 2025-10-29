x

Julián López llevará su sanción ante instancias internacionales tras decisión del Partido de la U

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, anunció que llevará su caso ante la Fiscalía y organismos internacionales, tras considerar que la sanción de tres meses impuesta por el Partido de la U vulnera sus derechos políticos y podría constituir un presunto delito de prevaricato.

  Julián David López Tenorio, presidente de la Cámara, acudirá a instancias internacionales tras ser suspendido por tres meses del Partido de la U. FOTO: @Julianlopezte vía X.
    Julián David López Tenorio, presidente de la Cámara, acudirá a instancias internacionales tras ser suspendido por tres meses del Partido de la U. FOTO: @Julianlopezte vía X.
Andrea Lara
Andrea Lara
29 de octubre de 2025
bookmark

El presidente de la Cámara, Julián David López Tenorio, aseguró que recurrirá a instancias internacionales luego de que el Consejo Nacional Disciplinario y de Control Ético del Partido de la U le abriera una investigación formal y lo suspendiera de la militancia por tres meses. La sanción incluye la pérdida de voz y voto en representación del partido y la práctica de pruebas durante 30 días.

“El Partido de la U se saltó a la Procuraduría y me tumbó, un partido político tumbó al presidente de la Cámara, eso es altamente delicado”, afirmó López, quien anunció además que llevará el asunto “no solamente a la fiscal, para explorar esa posibilidad penal, sino que también vamos a ir a instancias internacionales”. El congresista acusó a la colectividad de extralimitarse y dijo que su decisión responde a una supuesta vulneración de sus derechos políticos.

El conflicto estalló tras el anuncio de López sobre el lanzamiento en Cali del movimiento interno denominado La Nueva U, con el objetivo de, según dijo, a marcar distancia frente a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, a quien ha criticado por lo que considera una mala gestión. En su defensa, López dijo que en el Valle “hemos decidido levantar la voz y si soy el primero que tiene que morir políticamente, pues bienvenida sea esa posibilidad”.

Lea también: La U suspende al presidente de Cámara por montar “disidencia” y atacar a Dilian F. Toro, ¿debe apartarse del cargo?

De acuerdo con el Partido de la U, “no existe Nueva U, no hay una escisión en proceso, no hay ningún movimiento naciendo al interior de la colectividad, somos una sola fuerza política y nos estamos preparando unidos para afrontar los retos electorales de 2026”. Los codirectores del partido, Clara Luz Roldán y Alexander Vega, anunciaron la apertura de la investigación y la adopción de medidas disciplinarias en concordancia con sus estatutos y la normativa aplicable.

Los codirectores del partido de la U anunciaron investigaciones y la adopción de medidas en contra del presidente de la cámara. FOTO: Colprensa.
Los codirectores del partido de la U anunciaron investigaciones y la adopción de medidas en contra del presidente de la cámara. FOTO: Colprensa.

El Comité de Ética argumentó que la investigación responde, entre otros puntos, al uso y modificación indebida de símbolos oficiales del partido, la violación del deber de contribuir a la unidad partidaria y el ejercicio del derecho a disentir por fuera de los canales democráticos establecidos. La notificación también ordena a López retirar de redes sociales cualquier campaña o referencia al lanzamiento de la supuesta escisión y las expresiones que vinculen a militantes con actos delincuenciales sin respaldo penal.

La U advirtió que, si en la investigación se confirma que López incurrió en irregularidades, podría perder el aval del partido. Mientras tanto, el presidente de la Cámara insiste en agotar vías nacionales y acudir a instancias internacionales para salvaguardar lo que considera sus derechos políticos y denunciar lo que califica como un procedimiento arbitrario

