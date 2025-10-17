x

Relevo en Fiduprevisora: Magda Giraldo deja la presidencia por decisión de la junta directiva, ¿quién ocupará su puesto?

La decisión se tomó en una reunión extraordinaria solicitada por el presidente Gustavo Petro.

  • Magda Giraldo Parra iba a completar un año al frente de Fiduprevisora, sin embargo, diferencias con el Gobierno Nacional habrían provocado su salida. Foto: @MagdaLGiraldoP
    Magda Giraldo Parra iba a completar un año al frente de Fiduprevisora, sin embargo, diferencias con el Gobierno Nacional habrían provocado su salida. Foto: @MagdaLGiraldoP
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de octubre de 2025
bookmark

La junta directiva de la Fiduprevisora solicitó formalmente la renuncia de su presidenta, Magda Giraldo Parra. La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria que se llevó a cabo en la mañana, la cual fue convocada a petición expresa del presidente Gustavo Petro.

La petición de renuncia ocurre en medio de críticas del presidente a la gestión de la entidad, que es la encargada de administrar importantes fondos del sector público, incluyendo el del magisterio. La decisión se produce después de casi un año de gestión y en medio de las tensiones por la crisis en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio.

Lea también: Paro de Fecode pide a Petro “acciones” en salud; ¿qué ha pasado con el nuevo modelo?

Los señalamientos desde el Gobierno Nacional surgieron en un Consejo de Ministros, y se enfocaron particularmente en los problemas detectados en la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros, el cual es manejado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y que está vinculado a la entidad.

Recientemente, Giraldo Parra había manifestado públicamente que la relación con el Ejecutivo se definía como un “consenso”, sin embargo, diferencias con el Gobierno habrían precipitado su retiro. La funcionaria estaba próxima a cumplir un año al frente de la entidad, pues el pasado 30 de octubre asumió el cargo de presidenta de la organización en reemplazo de Mauricio Marín.

De acuerdo con información de La FM, también se habría solicitado la salida de Aldo Cadena, presidente del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), aunque su renuncia aún no se ha hecho efectiva.

Puede leer: Siguen los problemas en el FOMAG: se reasignaron recursos internos de la salud de los maestros

¿Quién es Magda Giraldo Parra?

Además de ser la presidenta de Fiduprevisora durante casi un año, Magda Giraldo Parra es abogada con maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Libre y especialista en Derecho Público e Internacional que en años anteriores ocupó otros cargos directivos dentro de la entidad como vicepresidenta del Fondo de Prestaciones, vicepresidenta de Desarrollo y Soporte Organizacional y directora del Fomag.

El presidente encargado de Fiduprevisora

En la reunión de este viernes, los miembros de la junta directiva, la cual está conformada por cinco integrantes (algunos del Gobierno), se acordó que Andrés Pabón, vicepresidente financiero de la entidad, asumiera la presidencia de la organización de forma temporal.

Pabón estará en el cargo hasta que la junta designe un reemplazo en propiedad. Otra de las decisiones que aún se evalúan es si Aldo Cadena, vicepresidente del Fomag, continúa en su cargo.

Siga leyendo: Por decisión judicial, Petro tiene 5 días para retractarse sobre polémica frase del clítoris en Consejo de Ministros televisado

