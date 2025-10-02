Paro de Fecode pide a Petro “acciones” en salud; ¿qué ha pasado con el nuevo modelo?

El próximo 30 de octubre los profesores del sector público dejarán de dar clases a sus estudiantes. Así lo anunció la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) esta semana y agregaron que habrá movilizaciones en las principales ciudades del país. Los motivos del llamado a paro buscan presionar soluciones a la crisis en la prestación del servicio de salud a los maestros y sus familias, así como avanzar en la reglamentación del nuevo Sistema General de Participaciones (SGP).
Referente al tema de la salud, el sindicato señaló que en el régimen de salud del Magisterio se siguen presentando “múltiples problemáticas” e, incluso, pidieron que se investiguen a entidades médicas que supuestamente están cesando atención a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y no se están acogiendo al manual tarifario.
“El paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios; igualmente, a la Fiduprevisora que proceda con mayor decisión contra las barreras de acceso al derecho”, mencionan en el comunicado que notificó las movilizaciones.