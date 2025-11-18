Katherine Miranda anuncia moción de censura contra el ministro de Defensa por bombardeos con menores

La representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza afirmó que radicará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de cuestionamientos por los recientes bombardeos en los que habrían muerto menores de edad y por el manejo operativo de la llamada “paz total”. Para que la moción prospere se requieren 21 votos, y Miranda sostiene que esa cifra puede superarse. Según dijo, existe una “molestia grande” dentro del Congreso, incluso entre sectores cercanos al Gobierno, lo que abriría la puerta a respaldos inesperados. Conozca: ¿Por qué el Gobierno no informó la muerte de los menores en bombardeos confirmados por Medicina Legal? Esto dijo MinDefensa

Llamado a la coherencia dentro del Pacto Histórico

La congresista apeló directamente a la bancada del Pacto Histórico, recordando que varios de sus miembros apoyaron la moción contra el exministro de Defensa Guillermo Botero en 2019. Aunque evitó dar nombres, afirmó que la “doble moral” que, a su juicio, está mostrando el presidente Gustavo Petro respecto al tratamiento de los bombardeos ha generado un malestar profundo. Miranda también aseguró que ha enviado mensajes a Iván Cepeda —quien fue uno de los críticos más férreos de los bombardeos durante gobiernos anteriores— para que se unan y lleven estos hechos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Debate de fondo: menores reclutados siguen siendo protegidos por el DIH

La representante cuestionó directamente la afirmación del ministro Sánchez según la cual los menores reclutados por grupos armados, una vez superan los 12 años y portan armas, se convierten en “combatientes ilegales” y, por tanto, en blancos legítimos.

El ministro Pedro Sánchez enfrenta críticas por los bombardeos en los que murieron menores. FOTO: Colprensa.

Miranda enfatizó que tanto el derecho internacional humanitario como el Comité Internacional de la Cruz Roja son “absolutamente claros”: incluso un niño reclutado que participe en hostilidades sigue siendo una persona protegida. Ante cualquier duda sobre la presencia de civiles —incluidos menores—, se deben aplicar los principios de distinción, precaución y proporcionalidad. Lea también: No son solo siete: por lo menos 12 menores de edad murieron en operativos este año según el presidente Petro

Bombardeos en Amazonas y Guaviare: las cifras detrás del reclamo

La congresista recordó que, además del operativo en Guaviare, otro bombardeo el 1 de octubre en el Amazonas dejó al menos cuatro menores muertos, inicialmente reportados como “neutralizados”. Según sus cálculos, en 2025 se han registrado ocho bombardeos ordenados por el Gobierno, y cerca de 18 desde el inicio de la llamada “paz total”. Siga leyendo: Petro rechaza llamado de la Defensoría y advierte que seguirán los bombardeos A esto se suman cifras preocupantes de reclutamiento forzado: mientras en 2022 se registraron 30 casos, las alertas tempranas señalan un aumento sostenido, especialmente en regiones como el Catatumbo, donde —según Miranda— el ELN lleva más de dos meses actuando sin una respuesta contundente del Estado.

Un debate que excede la continuidad del ministro

La representante insistió en que la discusión no se limita a la eventual salida del ministro Sánchez, sino a la obligación del Gobierno de cumplir sus propios protocolos de protección a la niñez en contextos de conflicto. “Este debate es sobre coherencia y responsabilidad”, afirmó. La radicación de la moción marcará un pulso político clave dentro de la Cámara y pondrá a prueba las tensiones internas en la coalición de Gobierno.